Vox cuestiona motivos de Simón con sus declaraciones: "¿Por qué tarda nueve años en cantar y sólo horas en rectificar?"

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha denuncia "la degradación política y moral del PSOE" y ha cuestionado los motivos por los que la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha tardado "nueve años en cantar y tan solo unas horas en rectificar".

El portavoz de la formación, Iván Sánchez, ha denunciado las declaraciones de la consejera, Sara Simón, en las que reconoce irregularidades en las primarias del PSOE y confirma que en 2016 sospecharon de "censos inflados" en muchas provincias.

"El PSOE actúa como una banda mafiosa: amaña elecciones, tapa irregularidades, amenaza a los confidentes, silencia a los chivatos, espía, consiente prácticas inadmisibles y guarda una mafiosa ley del silencio durante años", ha afirmado el portavoz mediante nota de prensa.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Iván Sánchez ha denunciado que los presupuestos que el PSOE llevará al pleno del miércoles "no solucionan los problemas de la región y la hunden en la pobreza".

Sánchez ha señalado que García-Page, "ha olvidado que gobierna para los castellanomanchegos y no para sí mismo", y ha criticado que los presupuestos "ignoran las necesidades reales de Castilla-La Mancha mientras el Gobierno socialista se centra en aumentar sus privilegios".

Los datos económicos y sociales confirman que cada año que "Page gobierna, Castilla-La Mancha es una región más pobre". En este sentido, el portavoz ha recordado que "uno de cada tres niños vive en situación de pobreza severa, que los jóvenes no pueden emanciparse, que las familias tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y que agricultores, ganaderos, autónomos y empresarios ven peligrar su futuro".

"Los presupuestos del Partido Socialista no frenan la escalada de la pobreza ni ofrecen soluciones reales a los problemas que ellos mismos han provocado tras décadas de mala gestión", ha afirmado Sánchez.