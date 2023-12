Vox defiende su trabajo parlamentario en CLM, rechaza la mudanza de las Cortes y critica la "esterilidad" de los debates

Exigirán recuperar la carrera profesional sanitaria y carga contra PP y PSOE por excluirles del debate del Estatuto



TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha sacado pecho por el trabajo realizado por los cuatro diputados de su grupo en el primer semestre desde su estreno en el Convento de San Gil.

En una entrevista con Europa Press, una vez que han completado su primer periodo de sesiones en lo que a trabajo parlamentario se refiere, ha defendido que tras poner "la pica en Flandes" los cuatro diputados de Vox han presentado "un montón de iniciativas, preguntas orales y escritas", tasándolas en más de 200 pese a las críticas recibidas por la falta de proposiones y después de no haber enmendado parcialmente los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Un trabajo que "va a seguir por la misma línea" en 2024 tanto en el Parlamento como fuera de él, con estrategias como fiscalizar cómo se gasta el dinero de las arcas regionales.

"Queremos que informen hasta del último céntimo, y mientras nosotros seguiremos proponiendo políticas para las familias de castellanomanchegos", ha señalado.

Una de las principales iniciativas que Vox quiere ahora liderar desde su acción política es la recuperación de la carrera profesional sanitaria para los profesionales del Servicio de Salud castellanomanchego.

"Iremos presentando iniciativas aunque es muy difícil presentar nada, porque el PSOE y su mayoría absoluta lo tienen todo pensado para contrarrestar todo lo que presentamos", ha lamentado.

En todo caso, una de las principales "luchas" será esa recuperación de la carrera "para que los médicos que vengan a Castilla-La Mancha" tengan asegurado que su trabajo será recompensado.

CRITICA EL TRASLADO DE LAS CORTES

Iván Sánchez también se ha pronunciado ante el anuncio de trasladar la sede actual del Parlamento castellanomanchego, abandonando el Convento de San Gil para recalar en el Quixote Crea, también en Toledo.

A su juicio, es "innecesario" abandonar un edificio "antiguo y emblemático", ya que los diputados castellanomanchegos están "perfectamente" en las actuales instalaciones, aunque no sea "ni las más accesibles ni las más cómodas".

"No es una necesidad cambiar su ubicación a un edificio más moderno. Todo ello va a llevar un sobre coste, primero por la inversión del edificio y segundo por el aumento de gasto corriente", ha alertado.

Otra de las cosas que el portavoz parlamentario de Vox defiende es la necesidad de introducir cambios reglamentarios en el desarrollo de la actividad parlamentaria.

En su opinión, "los debates en las Cortes son estériles" y más con la mayoría absoluta socialista que rige en la Cámara, algo que Vox pretende "dar la vuelta" tras las próximas elecciones.

"NI NOS HAN LLAMADO NI NOS VAN A LLAMAR"

Uno de los extremos donde Iván Sánchez se ha mostrado más crítico es ante la ausencia de llamada por parte de PSOE y PP para abordar la elaboración del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha.

"Ni nos han llamado ni nos van a llamar hasta que no se presente el texto en el pleno. Ellos dicen que no nos llaman porque no creemos en las autonomías, y es cierto, pero no por ello tenemos que estar fuera del debate", ha apuntado.

Ha justificado esta idea lamentando que, por ejemplo, a nivel estatal "el brazo de ETA" sí que entra en debates con el partido que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez; algo que también ocurre con independentistas catalanes, "que quieren separar España y destruir la nación" al mismo tiempo que "marcan el panorama político" del resto del país.

Pero, con todo, lo que PP y PSOE "quieren camuflar" es que la reforma estatutaria se basa exclusivamente en "aumentar los diputados".

Ante esta premisa, se ha preguntado "qué diferencia hay" en que el Parlamento regional funcione con 33 o con 50 diputados.

"Son unas cuentas que --el PSOE-- tiene bien echadas para que les quitemos el Gobierno. Tienen mucha prisa por hacerlo porque han visto que la diferencia fue mi justa y no se le dio la vuelta por sólo 900 votos", ha señalado.