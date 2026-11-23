El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de C-LM, David Moreno, en Ocaña. - VOX

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado que el Instituto de Educación Secundaria 'Amalia Avia' de Ocaña experimenta un incremento de alumnos que no es respaldado por una ampliación proporcional de sus instalaciones ni de sus dotaciones educativas.

Moreno ha detallado las principales deficiencias que comprometen la actividad diaria del instituto, como la falta de instalaciones propias, ya que el alumnado se ve obligado a recibir clases en aulas prefabricadas y barracones ante la insuficiencia del edificio principal.

A ello ha sumado la escasez de personal docente y administrativo ya que la falta de recursos humanos está incrementando la carga de trabajo del profesorado y la limitaciones en la atención educativa porque la llegada de nuevos estudiantes exige un refuerzo inmediato de los programas de apoyo educativo y lingüístico.

Desde el Grupo Parlamentario Vox concluyen que el desajuste entre el crecimiento de la población escolar en Ocaña y la inversión en medios materiales y personales por parte del PSOE dificulta gravemente que se pueda garantizar una enseñanza de calidad en condiciones adecuadas para los alumnos y docentes del IESO Amalia Avia.

Moreno también ha denunciado que los alumnos de este municipio tienen peores instalaciones educativas que los reclusos de los centros penitenciarios de Ocaña y ha vuelto a señalar las prioridades socialistas.