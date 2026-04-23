Vox dice a Núñez que tome nota del PP en Extremadura y Aragón para replicar en C-LM los acuerdos en estas dos regiones

El portavoz de Vox en las Cortes de C-LM, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Grupo Parlamentario de las Cortes regionales, Iván Sánchez, ha dicho al presidente del Partido Popular, Paco Núñez que tome ejemplo de sus homólogos extremeños y aragoneses "y deje de tender la mano a las políticas del PSOE para replicar en Castilla-La Mancha los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón, donde ya se han empezado a aplicar medidas en favor de la prioridad nacional, el sentido común y la buena gestión".

En este punto, ha exigido al presidente regional socialista, Emiliano García-Page, que aplique de manera inmediata los principios de prioridad nacional que, según ha subrayado, "reclaman cada vez más vecinos de la región ante una situación insostenible".

Iván Sánchez denuncia que "no se puede permitir que los españoles no lleguen a fin de mes en Castilla-La Mancha, vean cómo se les deniegan ayudas públicas o tengan que esperar hasta dos años para una intervención quirúrgica, mientras el PSOE destina recursos que deberían ser prioritarios para nuestros compatriotas a quienes han entrado de manera ilegal", ha informado Vox en nota de prensa.

El portavoz de Vox ha señalado que las políticas actuales "están provocando un agravio comparativo inaceptable", citando entre otros aspectos "el acceso preferente a determinadas ayudas, la presión sobre la vivienda o la saturación de los servicios públicos, especialmente la sanidad".

En este sentido, Vox ha reiterado que "la prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha" y ha señalado que el partido pretende implantar este principio en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública.