Vox exige la comparecencia de Page y Núñez en las Cortes para explicar "el pacto de aumento de diputados"

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha exigido este martes la comparecencia del presidente regional, Emiliano García-Page, y del presiente del PP autonómico, Paco Núñez, en sede parlamentaria para que den explicaciones ante todos los castellanomanchegos por "el pacto del bipartidismo" para aumentar el número de diputados en las Cortes regionales, con el consiguiente incremento del gasto político superfluo.

"Page y Núñez deben dar la cara. Han pactado a espaldas de los ciudadanos una reforma innecesaria, que solo busca blindar sus privilegios y colocar a más políticos con cargo al bolsillo de los castellanomanchegos", ha indicado.

Sánchez ha recalcado que nadie en la calle está pidiendo esta reforma. "No hay ni una sola demanda social que reclame cambiar el Estatuto ni mucho menos para meter 22 diputados más. Es una reforma fuera de la realidad, completamente alejada de las prioridades de nuestra tierra".

Desde Vox denuncian que el PSOE y el PP se escudan en el "falso argumento" de "reforzar los servicios públicos" con esta reforma, "cuando en realidad lo que están haciendo es camuflar el blindaje de sus privilegios y un aumento de gasto político que no conlleva ningún beneficio para los españoles". "No nos engañan. Lo que de verdad están reforzando es su control, su poder y su red clientelar. No los servicios públicos, sino sus privilegios".

En ese sentido, Iván Sánchez ha señalado directamente al presidente regional: "Page es el diputado ausente, nunca da la cara en Castilla-La Mancha. Por eso debe comparecer, para explicar por qué este asunto es tan importante para él como para haber paralizado durante nueve meses esta reforma hasta que ha conseguido que el PP acepte pactar".

Asimismo, ha criticado duramente la posición del Partido Popular en esta operación: "Una vez más, el PP actúa como flotador del PSOE. Paco Núñez debe explicar qué le han ofrecido a cambio, cuáles han sido los términos del pacto de la vergüenza. Ya le regaló la presidencia a Page aceptando eliminar la limitación de mandato que impuso Cospedal. Y ahora vuelve a desdecirse de su jefa para regalarle 22 diputados más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón oculta?".

Por todo ello, ha dicho que Page y Núñez deben dar explicaciones públicas y políticas ante los españoles. "Lo que el bipartidismo quiere aprobar no es una reforma, es un atraco institucional con apariencia de Estatuto. Y VOX no va a ser cómplice de ese engaño".