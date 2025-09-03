Vox exigirá en las Cortes de Castilla-La Mancha la restauración de los caminos rurales afectados por la Dana de 2023

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha anunciado una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha para exigir la restauración los caminos rurales de la región afectados por la gota fría de 2023.

Su presidente, David Moreno, ha visitado este miércoles una bodega en la localidad toledana de Méntrida, donde ha mostrado su solidaridad con las cooperativas y bodegas del municipio que decidieron no participar en la última Feria del Vino como protesta por el "abandono" de los caminos rurales por parte de la Junta.

Moreno ha denunciado que la Junta de Castilla-La Mancha es la responsable de que este problema, que se arrastra desde la Dana de 2023, siga sin resolverse, afectando gravemente al día a día de los agricultores y bodegueros de la zona. "Nos encontramos con caminos cortados por zanjas y socavones, márgenes invadidos por la vegetación y trayectos que obligan a dar rodeos de kilómetros", ha explicado.

El presidente parlamentario se ha solidarizado con la situación que padecen cientos de vecinos, agricultores y trabajadores de la Cooperativa Nuestra Señora de la Natividad, Bodegas Villamiel, Bodegas Garva, Bodegas Jiménez Landi y Bodegas El Mentridano entre otras que tomaron la decisión de no asistir a la Feria del Vino, en protesta por la desidia de las administraciones socialistas.

"Los daños en los caminos son consecuencia directa de la mala gestión socialista de los cauces de los arroyos. El agua desborda, erosiona los márgenes y arrasa los caminos", ha explicado Moreno.

El presidente de Vox en las Cortes regionales ha advertido: "Méntrida no merece excusas. Méntrida merece respeto a sus agricultores, a sus bodegas y a su tierra. Sin cauces limpios no hay caminos, sin caminos no hay vendimia, y sin vendimia no hay futuro para el vino de Méntrida" y ha anunciado una iniciativa parlamentaria para exigir la restauración de estos caminos afectados por la gota fría de 2023, según ha informado Vox en nota de prensa.