Vox C-LM se alínea con Abascal y pide votar presencialmente por "fraude" en el censo y "triquiñuelas" de Sánchez

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX - Archivo

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Castilla-La Mancha, David Moreno, se ha alineado con el argumentario deslizado por el líder de su partido, Santiago Abascal, y ha puesto en duda la limpieza del proceso electoral previsto para el 29 de noviembre, pidiendo a su electorado que evite el voto por correo y deslizando que hay "fraude" en el censo debido a las "triquiñuelas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en CMM recogida por Europa Press, Moreno, que ha asegurado que en las filas de Vox de Castilla-La Mancha ya están "preparados" para armar candidaturas, ha dicho para justificar su acusación que Pedro Sánchez amañó las primarias con las que accedió al poder orgánico, algo que "el partido ocultó".

Además, sin dar más datos, ha asegurado que "han salido audios recientemente" --de los que no cita su autoría--, "en los que se pedían pasaportes para votar por muertos fuera del territorio español", una afirmación que no ha precisado más.

"Pedimos unas elecciones libres, con seguridad, estamos pidiendo que se vote de forma presencial en las urnas para que no se puedan alterar", ha aseverado, citando aquí la Ley de Nietos y arrogándose su paralización en los tribunales.

"Pedimos a la Junta Electoral Central que aplique el auto del Tribunal Supremo y saque del censo electoral a los censados de forma fraudulenta", agrega, asegurando que si se ha paralizado la norma es debido a la labor de "los servicios jurídicos de Vox".

Y es que, asegura, "no se puede sustraer la voluntad de los españoles". "Y nosotros en libertad pedimos que no se vote por correo".