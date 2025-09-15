Vox C-LM elude opinar sobre las protestas propalestinas en La Vuelta y se remite a su portavoz nacional

Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España. - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha ha declinado realizar ninguna valoración acerca de las manifestaciones propalestinas ocurridas este pasado domingo en Madrid con motivo de la llegada de La Vuelta Ciclista a España.

Preguntado por Europa Press, el departamento de prensa del partido se ha remitido a la atención a los medios este lunes del portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, para referirse a asuntos relacionados con la política internacional.

Las protestas, centradas especialmente en el circuito que debía seguir la etapa en el centro de la capital, desembocaron en la cancelación de la última etapa de La Vuelta, así como de la ceremonia de podio que estaba prevista para homenajear a los ganadores de las distintas clasificaciones de la ronda española.