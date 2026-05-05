Vox C-LM exige acabar con los asentamientos ilegales de Albacete y pide deportar a inmigrantes en situación irregular

El presidente de Vox C-LM, David Moreno. - VOX

ALBACETE 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha exigido acabar con los asentamientos ilegales en Albacete y deportar "a los inmigrantes ilegales que ocupan estos terrenos donde han levantado más de diez campamentos en el entorno del campus universitario sin que PP ni PSOE hayan dado una respuesta en 20 años".

Moreno ha argumentado de que estos asentamientos, distribuidos en distintas zonas del sur y sureste de la ciudad, presentan "graves problemas de salubridad, acumulación de residuos y riesgos evidentes para la seguridad y la convivencia", tanto para las personas que residen en ellos como para el entorno vecinal, según ha trasladado Vox por nota de prensa.

El presidente parlamentario ha criticado que el bipartidismo haya permitido la consolidación progresiva de estos núcleos en zonas próximas a espacios residenciales, universitarios y naturales.

Moreno ha reclamado el desmantelamiento de los asentamientos irregulares y ha recordado que algunos de estos campamentos se levantan sobre fincas particulares que han sido okupadas y cuyos legítimos propietarios llevan más de 16 años sin poder pisarlas.

El líder de Vox en la región ha cargado contra lo que ha calificado de "falso buenismo" por parte del resto de formaciones políticas, acusándolas de promover un "efecto llamada" que, según ha señalado, provoca la llegada masiva de inmigrantes en situación irregular.

"Muchas personas pagan a mafias, se juegan la vida en el Mediterráneo y acaban malviviendo en chabolas, rodeados de ratas. Esto no es bueno ni para ellos ni para los albaceteños", ha afirmado. Además, ha afirmado que la saturación de los servicios sociales por culpa de la regularización impide ofrecer una atención adecuada a españoles en situación de vulnerabilidad.