Vox C-LM reclama más seguridad y refuerzo de plantillas ante la proliferación de agresiones a sanitarios en la región

Archivo - El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez. - VOX - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios y ha reclamado al PSOE medidas urgentes que garanticen su seguridad.

Iván Sánchez ha lamentado que el Sescam contabilizase 678 incidentes en 2025, lo que equivale a una media de dos agresiones al día, "sin hacer nada por revertir estas cifras y sin tomar medidas eficaces para evitarlas", según ha trasladado Vox por nota de prensa.

Ante esta situación, Sánchez ha advertido que amenazas, insultos y agresiones físicas se han convertido en "escenas habituales" en el ámbito sanitario, algo que considera "inaceptable".

El portavoz ha trasladado además un mensaje de apoyo y respaldo a los profesionales agredidos y al conjunto de trabajadores sanitarios, insistiendo en la necesidad de mejorar su seguridad.

Desde Vox proponen reforzar la seguridad en hospitales y centros de salud mediante la presencia de vigilantes, botones del pánico, así como identificar los centros con mayor número de incidentes para actuar de forma preventiva ante estas agresiones.

En este sentido, Iván Sánchez ha reclamado también un incremento de las plantillas sanitarias y de personal de seguridad, denunciando que los profesionales "no solo sufren las agresiones de algunos pacientes, sino también el abandono y el desprecio del PSOE hacia su carrera profesional".

"Los hospitales y centros médicos deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales. No podemos quedarnos impasibles esperando a que estos episodios se agraven", ha concluido.