Vox C-LM responsabiliza a Page de hipotéticas violaciones de migrantes a españolas por apoyar la "inmigración ilegal"

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, en una foto de archivo. - VOX

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, será el "responsable directo" en el caso de que "mañana" haya agresiones sexuales de personas migrantes a españolas.

En rueda de prensa, ha culpado al Gobierno regional de no actuar para "frenar ese incremento de la delincuencia y de los peores crímenes que se pueden cometer y que están padeciendo los españoles".

"El odio lo genera la delincuencia, el odio lo genera cada agresión sexual que sufre una mujer española a manos de un inmigrante ilegal. Vox va a seguir defendiendo exactamente lo mismo que defendemos desde el principio. Gobierne quien gobierne. Y defendemos fronteras seguras, deportaciones inmediatas de inmigrantes ilegales y de aquellos inmigrantes que comitan delitos, el cierre de los centros de menas y, por supuesto, la prioridad absoluta para los españoles", ha asegurado.