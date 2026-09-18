Vox persiste con su propuesta de un globo panorámico sobre Toledo y con su plan para revitalizar Palomarejos

El edil de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha registrado este viernes diez propuestas de resolución de cara a la segunda sesión del Debate del Estado del Municipio que se celebrará este lunes. Entre ellas, persiste en que se estudie la viabilidad de instalar un globo cautivo de carácter turístico en un emplazamiento estratégico, que permita disfrutar de vistas panorámicas excepcionales sobre el Casco Histórico y el río tajo, convirtiéndolo en una experiencia de referencia y "en un motivo más de orgullo para todos los toledanos".

De igual modo, y tal y como informa en nota de prensa, insiste en reactivar el popularmente conocido como 'Plan Florentino', en alusión al edil de Urbanismo, para el barrio de Palomarejos, para el que proponen nuevas viviendas rodeadas de zonas verdes, más de mil plazas de aparcamiento subterráneo, usos comerciales, culturales y sociales en planta, y una regeneración integral del entorno. No nos cansaremos de repetir esta propuesta.

"Para ello proponemos que el Ayuntamiento de Toledo exija con carácter de máxima urgencia la reversión definitiva del solar del antiguo Hospital Virgen de la Salud, eliminando todas las trabas burocráticas que la están impidiendo, e inicie de inmediato un proceso de debate y planificación urbana", reclaman.

Además de proponer iniciar el expediente para licitar una concesión para la instalación de un tiovivo en el parque de la Vega, sugiere, respecto al Quixote Crea, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fije un calendario concreto y vinculante para el uso definitivo con el destino cultural para el que fue inicialmente concebido.

De igual modo, los cuatro ediles de Vox instan al Ayuntamiento de Toledo a aprobar y ejecutar con carácter urgente una solución permanente y digna para las autocaravanas que visitan la ciudad, con una ubicación razonable, servicios básicos adecuados y una conexión real con el centro histórico.

En materia de Sanidad, Vox ha pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que dote a todos los centros de salud del correspondiente punto de atención continuada y para que mantenga abiertos el hospital del Valle y el Hospital Provincial y garantice su mantenimiento y plena integración en la red sanitaria pública de toledo.

De igual, proponen que el Consistorio toledano inste al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que concluya las obras de la autovía A-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña.

En otro orden de cosas, y tras denunciar que "existen profesionales contratados como asesores de algún grupo municipal que no han hecho acto de presencia a ningún acto organizado por el Ayuntamiento y que, al contrario, hay profesionales contratados por otra Administración Pública (Diputación Provincial, por ejemplo) que están al servicio algún grupo municipal", proponen que el Consistorio establezca con "carácter inmediato la prohibición expresa de que personas que estén dadas de alta y perciban retribución de otra institución pública puedan ocupar puestos de responsabilidad en este ayuntamiento, garantizando que dichos puestos sean cubiertos exclusivamente por trabajadores vinculados a esta Corporación local".

Por último, piden que el Ayuntamiento de Toledo atienda la solicitud de la asociación de vecinos de Santa Bárbara para la creación de una sala multifuncional deportiva y comunitaria (sala polivalente) en el barrio, dotándola del equipamiento necesario.