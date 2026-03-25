Vox pide a la Junta que ceda el Quijote Crea al Ayuntamiento de Toledo para acoger la Ciudad de las Artes

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín. - VOX

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox presentará una moción al pleno del Ayuntamiento del próximo viernes para pedir a la Junta la cesión al Ayuntamiento de Toledo del Quijote Crea, con la finalidad de que ese edificio, cuya obra lleva más de 15 años paralizada, acoja la Ciudad de las Artes.

Según ha apuntado el portavoz del Grupo, Javier Marín, "sería beneficiosa para todos los toledanos", ya que "el esqueleto urbano" que representa el Quijote Crea, "daña estéticamente la ciudad, no beneficia nada a los toledanos y la Junta todavía no tiene un criterio claro sobre su uso", según ha trasladado Vox por nota de prensa.

"Por eso, la solución más lógica, eficiente y beneficiosa es que el Ayuntamiento asuma la titularidad del inmueble para que se pueda convertir en el eje vertebrador de un gran proyecto cultural como es la Ciudad de las Artes de Toledo", ha insistido.

El portavoz del Grupo Municipal Vox ha señalado que el Quijote Crea fue concebido para albergar un gran centro cultural, "acorde con la relevancia de Toledo", pero la crisis de 2008 provocó la paralización de las obras. Marín ha lamentado que la Junta haya abogado como posible solución que el edificio sea sede de las Cortes regionales, "lo que generaría otro problema, trasladando la crisis generada por un inmueble sin uso de un punto de la ciudad a otro, sin resolver la raíz del problema".

A juicio de Marín, "la cesión de este espacio al Ayuntamiento de Toledo permitiría desbloquear una situación de abandono que se ha prolongado demasiado tiempo, se daría un uso real a una inversión parcialmente realizada y ofrecería a la ciudad un equipamiento cultural del primer nivel, al servicio de todos los toledanos".

"Toledo, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, necesita infraestructuras culturales de primer nivel que permitan canalizar su potencial artístico, escénico y creativo. La ciudad carece actualmente de un espacio de estas características, capaz de fomentar la formación artística y consolidar una red de actividades culturales estable durante todo el año", subraya el concejal.

El Grupo Municipal Vox propondrá al pleno municipal que se celebra el próximo viernes instar a la Junta a que ceda al Ayuntamiento el inmueble inacabado, actualmente en desuso y en estado de abandono del Quijote Crea, con el fin de que este Consistorio pueda proceder a su finalización y puesta en funcionamiento.

El segundo punto que solicita Vox en su moción es que dicha cesión se realice con el objetivo de destinar el edificio a usos culturales, educativos y artísticos, configurándolo como eje de la futura Ciudad de las Artes de Toledo, contribuyendo así a la dinamización cultural, social y económica de la ciudad.