Vox pide la reprobación en Cortes de Fernández Sanz por "mentir" sobre intoxicaciones en el hospital de Toledo

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha solicitado que el Parlamento regional repruebe al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tras "haber mentido en sede parlamentaria sobre las intoxicaciones que los técnicos del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo vienen padeciendo desde noviembre de 2024".

Según ha informado Vox en nota de prensa, en el pasado pleno de las Cortes David Moreno preguntó al consejero de Sanidad sobre las medidas que su Consejería había habilitado para proteger a los sanitarios. "La respuesta del consejero fue tajante llegando a poner en duda la palabra de los técnicos sanitarios respecto a las intoxicaciones", han afirmado.

El partido ha recordado que a finales de diciembre de 2024, se conoció que "casi un centenar de trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo se habían intoxicado por una causa desconocida, de los cuales 17 estaban de baja y uno tuvo que ser ingresado".

"Por este motivo, el sindicato CSIF denunció la situación ante la Inspección de Trabajo y exigió la suspensión de la actividad del laboratorio tras conocerse una nueva intoxicación. Según sus datos, desde el 27 de noviembre de 2024 se han acumulado más de 107 partes de accidente laboral y un total de 28 bajas. Además, los trabajadores convocaron concentraciones frente al hospital para exigir el cese de la actividad y la realización de pruebas", han proseguido.

Desde Vox indican que, en la sesión plenaria del 13 de febrero de 2025, en respuesta a una pregunta de David Moreno sobre cómo se iba a garantizar la salud de los trabajadores, el consejero de Sanidad afirmó: "No se sabe la sustancia porque no existe. No hay ningún análisis de ningún trabajador que dé nada positivo. Por lo tanto, ni se sabe ni seguramente se vaya a saber porque no existe. No hay ningún profesional afectado. Que estén de baja no digo que no lo estén, lo que no sé es si por causa de la intoxicación porque no está demostrada ninguna intoxicación. No están de baja por estar intoxicados, ya se lo digo yo".

En este punto, señalan que este jueves "se ha confirmado que las mediciones extraordinarias realizadas los días 27, 28 y 29 de enero en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo han resultado positivas en formaldehído, superando los niveles permitidos".

Desde Vox consideran que las declaraciones del consejero, "realizadas sin la más mínima diligencia y poniendo en duda las legítimas denuncias de los profesionales sanitarios" deben suponer "su inmediata destitución".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado una iniciativa para la reprobación del titular de la Consejería de Sanidad por "ser el responsable político directo de la mala gestión del sistema sanitario regional, por sus declaraciones falsas en sesión plenaria y por poner en riesgo la salud de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Toledo".

Asimismo, instan al Gobierno regional a "destituir inmediatamente" a Fernández Sanz.