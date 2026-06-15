Vox pide "todo el peso de la ley" a quienes hayan cometido ilegalidades tras la visita de Leire Díaz a Toledo en 2023

El portavoz del Grupo parlamentario Vox en las Cortes en las Cortes, Iván Sánchez - CORTES C-LM

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario Vox en las Cortes en las Cortes, Iván Sánchez, ha dicho que su partido esperará a ver hasta dónde llega la justicia tras la visita de Leire Díaz a Toledo en 2023, al tiempo que ha pedido "todo el peso de la ley" sobre los que hayan cometido irregularidades o ilegalidades.

"Todo el peso de la ley para el PSOE que es el más corrupto de la historia y todo el peso de la ley para todos los que cometan irregularidades o ilegalidades", ha indicado Sánchez a preguntas de los medios en una rueda de prensa.

El portavoz de Vox ha puesto el foco en que el PSOE y el PP estén acusándose de casos de corrupción para afirmar que "es la misma bazofia una y otra vez" en referencia al bipartidismo. "Ninguno de esos dos partidos se ha preocupado en defender los intereses reales de Castilla-La Mancha y lo único que hacen es mirarse el uno al otro y el tú más", ha lamentado.

ESTADO DE "ABANDONO Y DEMOLICIÓN"

Durante la rueda de prensa, Sánchez ha lamentado el estado de "abandono y demolición" al que tiene "sometido" el Gobierno socialista de Emiliano García-Page a Castilla-La Mancha, del que ha dicho que "no hace nada más que propaganda frente a la cruda realidad".

"La realidad es que la sanidad, la educación y la inmigración ilegal, que se liga al incremento de la inseguridad en nuestra región, son algunos de los puntos débiles que tiene el Gobierno de Page, que ya hace aguas por todas partes", ha subrayado.

Se ha referido así a que esta semana arranca la tercera semana de huelga de los facultativos sanitarios de la región, a que la Junta "desmantele retenes" tras haberse producido en junio 430 incendios en la región --122 más que el año pasado-- o a la falta de auxiliares técnicos educativos en los centros, que Vox llevará precisamente al pleno del jueves.