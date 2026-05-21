Vox y PP afean las promesas del tren a Tomelloso y Argamasilla de PSOE, que les recrimina su rechazo en el DER - CARMEN TOL2

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Vox y del PP han lamentado este jueves las promesas hechas por el PSOE para que las localidades ciudadrealeñas de Tomelloso y Argamasilla de Alba cuenten con una conexión ferroviaria, mientras los socialistas les han recriminado a ambas formaciones su rechazo a una iniciativa que abogaba por ello en el último Debate sobre el Estado de la Región (DER).

El parlamentario de Vox Luis Blázquez ha indicado que lo que están reclamando en Tomelloso y Argamasilla de Alba "no es un privilegio sino igualdad", porque "resulta muy difícil explicar que una de las principales comarcas económicas y una de las principales poblaciones de Castilla-La Mancha continúe en pleno siglo XXI fuera de la red ferroviaria nacional".

Bajo su punto de vista, no se trata solo de hablar de infraestructuras sino de "abandono político" y "décadas de promesas incumplidas". "Algunos intentarán presentarse como impulsores de esta iniciativa y otros intentarán dar lecciones de compromiso pero la realidad es muy distinta" ya que tanto el PP como el PSOE "han estado gobernando en España y en Castilla-La Mancha durante los últimos 40 años y no han llevado a cabo este proyecto".

"Vox no va a participar en este juego de prometer y no hacer, hemos venido aquí a defender algo mucho más serio, un compromiso real con las infraestructuras útiles para esta región y para el conjunto de España. Vox defiende que esta región necesita infraestructuras que sirvan para desarrollar nuestra tierra y para alinear el conjunto de España, para vertebrar el conjunto de España", ha argumentado.

Así, ha recordado que Vox tiene registrada en el Congreso de los Diputados una iniciativa para la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba entre las líneas de Andalucía y Levante, un proyecto que contempla un trazado aproximadamente de 46 kilómetros de vía doble, con un 'bypass' ferroviario entre el municipio de Cinco Casas y de Socuéllamos que permitiría conectar las vías de Andalucía y Levante.

Por ello, el partido exige en su resolución, que ha sido rechazada, un calendario "cierto, verificable y público" para la ejecución de esta infraestructura, un compromiso presupuestario "real" por parte del Gobierno de España, "coordinación efectiva" entre Estado, Junta y entidades locales, y que, desde luego, esta reivindicación "deje de utilizarse casa cuatro años".

PP PIDE QUE SE ESTUDIE "SERIAMENTE"

El diputado del PP Ignacio Redondo ha apuntado que su partido no pide que "se dibuje una línea" sino que se estudie "seriamente" incorporar a la planificación ferroviaria estatal Tomelloso y Argamasilla de Alba y que deje de tratarse como una promesa electoral, que "es a lo que nos tiene muy acostumbrados el PSOE".

"Sabemos que la competencia principal corresponde al Gobierno de España pero que no sea competencia directa de la Junta no significa que la Junta pueda o deba cruzarse de brazos", ha dicho, para pedir al Gobierno regional que impulse estudios, reserve suelo, coordine a ayuntamientos, busque financiación europea o exija al Ministerio "lo que merece Castilla-La Mancha" sin conformarse con lo que ofrece el Gobierno de España, "que es la utilización del autobús".

"Aquí probablemente está la mayor diferencia entre nuestra propuesta con la resolución que hoy presenta el PSOE. Nosotros pedimos actuar con carácter de urgencia, no dentro de unos años, ni cuando aparezca otro informe, ni cuando se acerquen elecciones y sí concretamos lo qué puede hacer la Junta desde hoy mismo, porque el PSOE intenta instalar la idea de que todo depende de Madrid y de que aquí nadie puede hacer nada, y eso simplemente no es verdad".

"Lo que no puede hacer la Junta es estar once años en la comodidad de echar balones fuera porque resulta llamativo escuchar al PSOE en su exposición de motivos, que habla de maravillas de esta comarca, de su potencial económico y de su importancia estratégica, cuando llevan más de una década gobernando Castilla-La Mancha sin mover ni un solo dedo dentro de las competencias que tienen", ha argumentado.

La propuesta del PP, que ha sido rechazada, pide al Gobierno regional requerir con carácter de urgencia al Gobierno de España que incorporen a la planificación ferroviaria estatal la conexión de Tomelloso y Argamasilla de Alba mediante la construcción de una nueva infraestructura ferroviaria con estación de viajeros y mercancías y un estudio autonómico que cuantifique demanda potencial, impacto sobre movilidad u oportunidades para el transporte agroalimentario.

PSOE PIDE UNIDAD

El diputado socialista PSOE Francisco José Barato ha abogado en un primer momento por la unidad entre los grupos parlamentarios en las Cortes teniendo en cuenta que los tres --PSOE, PP y Vox-- están de acuerdo en la integración ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba, por lo que ha propuesto firmar una resolución conjunta "basada en la unidad".

Una resolución conjunta que ha propuesto el PSOE que ha sido rechazada en el debate parlamentario por parte de PP y Vox. Así, Barato ha afeado a los 'populares' que hayan "sacado" el tema de las competencias en "un intento de engañar a la gente". "Está muy bien venir aquí a exigir ahora al Gobierno regional y al Gobierno nacional, pero desde luego su historial les da para dar pocas lecciones".

En este sentido, ha aludido a la promesa electoral que hizo María Dolores de Cospedal en Tomelloso en 2011 al decir que la localidad tendría conexión por tren.

"Cospedal fue presidenta regional y Rajoy del Gobierno de España y no solamente no se cumplió la promesa sino que lo que al final acabó haciendo el Estado fue aprobar un plan estatal de infraestructuras en el que Tomelloso quedaba fuera de la planificación".

Del mismo modo, ha señalado que tanto el PP como Vox ya han votado en contra del tren de Tomelloso en esta misma legislatura. "Votaron en contra de una resolución que este grupo parlamentario socialista presentó en el Debate del Estado de la Región", ha afirmado.

Por todo ello, el PSOE ha presentado una resolución, que ha sido aprobada, que pide seguir impulsando los estudios y actuaciones necesarias para definir, planificar y proyectar la integración ferroviaria en la comarca y que recoge la necesidad de que exista una colaboración activa del Gobierno de Castilla-La Mancha con el Ministerio de Transportes para ayudar a definir la viabilidad y el desarrollo de esa futura conexión ferroviaria.