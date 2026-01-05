Vox, preparado en C-LM ante un hipotético adelanto electoral: "Somos la única alternativa al PSOE rojo y al PSOE azul"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno. - EUROPA PRESS

Moreno marca distancias con Núñez, apunta a más vivienda y menos impuestos y carga contra la "ausencia" de Page

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha considerado que su formación está absolutamente preparada para armar una candidatura ganadora en el caso de que el año 2026 traiga una delanto electoral en España, erigiendo a su partido como la "única alternativa al PSOE rojo y al PSOE azul", referencia esta última al Partido Popular en la región.

En entrevista con Europa Press, Moreno se ha afanado en marcar distancias con la doctrina del Partido Popular, reivindicando que Vox exige "lo mismo" en todos los territorios. Por esta razón, y ante el panorama en Extremadura, asegura que las reclamaciones de su partido para prestar apoyo a un hipotético Gobierno serán las mismas.

"Todas las regiones de España tienen la necesidad de tener presidentes de Vox gestionando de la misma forma para dar homogeneidad y proporcionar igualdad en la prestación de servicios y para dar solución a todos los problemas que padece la gente en cada rincón de este país".

En la región, ve al PP como "el gran aliado" de García-Page, ya que "pacta con el PSOE todo lo que le viene bien", desde "pagas VIP para cuando los políticos sean cesados" hasta la reforma del Estatuto.

Por contra, nunca han visto acuerdos entre PP y PSOE para "hacer un plan de reducción de impuestos o para contratar a más profesores". "El PP, a nivel regional, es más de lo mismo. Es otro PSOE que gobierna exactamente igual".

Preguntado sobre los gobiernos que Vox mantiene en la región con el PP a nivel local en varios grandes municipios de la región, asegura que el PP solo gobierna bien cuando está "condicionado" por el partido de Santiago Abascal.

En cuanto a su expectativa, asegura que el crecimiento de Vox se demuestra en citas con las pasadas elecciones extremeñas o las inminentes en Aragón, Castilla y León o Andalucía.

Algo que Moreno palpa "en el día a día", ya que Vox es "la única alternativa al bipartidismo del PSOE rojo y el PSOE azul". "Vox somos los únicos que hablamos de lo que importa y de las soluciones, y eso se palpa en ese crecimiento del partido, que es imparable", ha aseverado.

Y es que la formación, tal y como asegura, está "preparada para cualquier proceso electoral", con equipo, estructura y "un programa de Gobierno que es el que necesita Castilla-La Mancha". "Estamos preparados para cualquier tipo de adelanto electoral", asegura acerca del horizonte a nivel nacional.

PROPUESTAS PARA JÓVENES Y AGRICULTORES

Moreno, que reivindica cómo Vox está creciendo electoralmente, indica que el campo o el sector de la población más joven se apunta ahora a la papeleta verde, un crecimiento que también se está "sintiendo" en las grandes ciudades.

En este escenario, para los jóvenes plantean "facilitar el acceso a la vivienda" liberalizando el acceso al suelo y reduciendo todos los impuestos derivados de la compra de un inmueble.

"No puede ser que una pareja de jóvenes tenga que tener ahorrados 25.000 euros para impuestos para comprar una vivienda. Eso lo hace inalcanzable", expresa.

Centrándose en el sector agrario, lamenta la "traición" que a su juicio cometen PP y PSOE en Europa al apoyar la reducción de los fondos de la PAC desde Bruselas, lo que traerá la "ruina" a un sector "estructural".

"Hay que garantizar una PAC sólida, que haya viabilidad económica en las explotaciones, y eso pasa por unas reformas que ni PP ni PSOE están dispuestos a acometer", defiende, apuntando como primera medida necesaria "acabar con el Pacto Verde y con la estrategia de la restauración de la naturaleza", extremos que "ponen en jaque" al campo con apoyo de socialistas y 'populares'.

CARGA CONTRA LA "AUSENCIA" DE PAGE

Cree el diputado de la formación que lidera Santiago Abascal que Emiliano García-Page está "ausente" de Castilla-La Mancha, por estar pensando en la carrera sucesoria de Pedro Sánchez, lo que supone "un verdadero fraude" para los castellanomanchegos.

Entre los debes del presidente, Moreno lamenta que no haya puesto en marcha "la segunda UVI móvil" en Talavera de la Reina, que no haya recuperado la carrera profesional sanitaria o que no haya climatizado centros escolares.

En su particular carta a los Reyes Magos, les pide salud, y para conseguirla "hay que invertir más en sanidad pública y no recortar, como ha hecho García-Page".

La situación de las carreteras autonómicas también ha sido criticada por David Moreno, quien añade a estos problemas extremos que la región "tiene las peores cifras en emancipación juvenil"; además de que tienen problemas para "llegar a fin de mes" por la subida de suministros o de la cesta de la compra.

El acceso a la vivienda, "con apenas el 30% de jóvenes emancipados", es para el parlamentario talaverano consecuencia del "abandono" del presidente regional. Continuando con sus críticas, repara Moreno en que las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo son menores que en el resto del país.

"Nuestra región es primordialmente agraria y ganadera y hay que apoyar a este sector estratégico para mantener el relevo generacional, pero vemos como García-Page se centra en otras cosas, en ver quién es el sustituto de Pedro Sánchez", ha criticado.

CRÍTICAS A MILAGROS TOLÓN

En conversación con Europa Press también ha tenido también palabras para la nueva ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, quien "no ha hecho nada" por la región mientras ha ejercido como delegada del Gobierno en este territorio.

"Tenemos más de 550 plazas vacantes de guardias civiles y Milagros Tolón no ha hecho nada. No se ha preocupado por lo más importante de la región, que es garantizar nuestra seguridad", ha lamentado David Moreno al respecto.

Con este bagaje, sus expectativa ante el papel que Tolón pueda hacer al frente del Ministerio de Educación es "nula". En todo caso, le exige que "haga todo lo posible para que lleguen más fondos a Castilla-La Mancha" de cara a mejorar infraestructuras educativas.

Critica en este punto los barracones en institutos, como el de Ocaña, o la necesidad de poner en marcha nuevos centros, como el caso de Noblejas. "Todo ello se lo exigimos a Milagros Tolón como ministra de Educación".

NO ENMENDARÁN EL ESTATUTO

En otro orden de asuntos, y respecto a la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha, David Moreno ha dicho que la postura de su formación seguirá siendo la de no apoyar el aumento de diputados que contempla el nuevo texto.

Repara en esta línea cómo en Extremadura se está exigiendo rebajar a 33 diputados la representación parlamentaria, ya que, considera, "hacen falta más médicos, no cargos políticos que no son necesarios".

"Es innecesario 12 millones de euros en más diputados o 16 más en un majestuoso edificio nuevo para que quepan esos diputados", ha zanjado.

Ahora, "la reforma del Estatuto no la arregla ninguna enmienda", y se limitarán a pedir que "se tire para atrás y no salga adelante", ya que "no va a solucionar para nada los problemas de la gente". "Solo traerá más gasto político".

¿SERÁ CANDIDATO?

Sobre si repetirá como candidato a presidir Castilla-La Mancha, ha dicho que "será Santiago Abascal" quien decida, y él mientras está centrado en "trabajar día a día por el bien de la región y dar voz a los 140.000 votantes de Vox", algo que "no hace ni el PSOE ni el PP".