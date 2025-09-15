Vox presentará una PNL en las Cortes para promover la dieta mediterránea y combatir la obesidad en C-LM

Archivo - El portavoz de Vox en las Cortes de C-LM, Iván Sánchez, en una nota de prensa. - VOX - Archivo

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox presentará en las Cortes nacionales una Proposición no de Ley (PNL) para promover la dieta mediterránea y combatir la obesidad en la región.

El portavoz de Vox en el Parlamento Autonómico, Iván Sánchez, ha manifestado este lunes en rueda de prensa que este es un tema que "cada día preocupa más" pero en el que "se hace muy poco".

Así, Sánchez se ha preguntado cómo es posible que siendo la dieta mediterránea la mejor valorada por la Unesco "tengamos esa tasa creciente en obesidad, sobre todo en jóvenes", considerando que la culpable de esta situación es "la entrada masiva de productos que no cumplen los estándares de calidad que se exigen".

"Desde Vox lo que proponemos es un programa integral de la prevención de la obesidad con especial atención a la infancia y a la juventud. Es fundamental educar a los jóvenes para que mantengan esa dieta saludable en el resto de su vida y hay que promover esa dieta mediterránea", ha enfatizado.

INMIGRACIÓN ILEGAL

De otro lado, Sánchez también ha comentado que su grupo parlamentario ha solicitado a la Cámara de Cuentas que audite "cuánto dinero se destina a financiar la inmigración ilegal" en la región.

El portavoz de Vox ha hecho hincapié en que la Cámara de Cuentas "tiene que fiscalizar el gasto público y asesorar también a las Cortes", por lo que piden que den "luz y taquígrafos" sobre esta cuestión.