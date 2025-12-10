Vox propone que los grupos parlamentarios de las Cortes de C-LM dejen de recibir subvenciones

El portavoz de Vox en las Cortes de C-LM, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha propuesto el fin de las subvenciones económicas a los grupos parlamentarios, una medida registrada como enmienda dentro de la reforma del Reglamento de las Cortes que se votará mañana en el Pleno.

"Sin embargo, la Mesa del Parlamento, controlada por el bipartidismo, rechazó la iniciativa, una decisión del PP y del PSOE que busca blindar los privilegios de los mismos de siempre", ha denunciado, según informa el partido en nota de prensa.

El portavoz parlamentario de Vox ha aseverado que estas subvenciones han permitido, "entre otros hechos, que el Partido Socialista destinara 415.000 euros desde las cuentas del PSOE de Castilla-La Mancha a la sede nacional en Ferraz investigada por la UCO y con quien comparte el mismo CIF.

VOX PROPONE REBAJAS FISCALES EN LA COMPRA DE VIVIENDA

En paralelo a este debate, Sánchez ha anunciado que este jueves también se discutirá una iniciativa de su grupo centrada en la vivienda.

Ha explicado que las medidas planteadas buscan una reducción "drástica de la presión fiscal sobre la compra y tenencia de vivienda para españoles", con fórmulas como la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, deducciones en el IRPF por compra o alquiler, y el incremento de las bonificaciones en el IBI.

Sánchez ha denunciado que "una vivienda de 200.000 euros incluye 60.000 solo en impuestos", lo que hace imposible que "jóvenes y familias españolas puedan acceder a un hogar propio".