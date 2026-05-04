Vox propone que Junta pague al menos el 25% de mantenimiento de centros emisores de televisión en municipios despoblados

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento regional para que el Gobierno autonómico se haga cargo de "al menos el 25%" del coste del mantenimiento de los centros emisores de televisión en abierto en los municipios acusados de extrema despoblación.

El portavoz del grupo, Iván Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que, mientras que en los municipios grandes los mantenedores "pagan por tener esas antenas puestas", en los pequeños los ayuntamientos "tienen que hacer el pago del mantenimiento de esas centrales receptoras" para que sus vecinos puedan ver la televisión.

Sánchez ha expuesto que una medida como esta tendría un coste "irrisorio" para la Administración regional pero para ayuntamientos que tienen un presupuesto "minúsculo", pagar cada trimestre "casi 3.000 euros" para mantener este servicio puede suponer tener que quitar presupuesto para otras cuestiones.

Asimismo, ha expuesto que, además de este 25% que sufragaría el Gobierno regional, las diputaciones también podrían asumir otra parte para hacer esta carga "más liviana" a los ayuntamientos, señalando que una moción de este estilo ya se ha presentado y aprobado en la Diputación de Guadalajara.

"La televisión no solamente es entretenimiento, es información, es compañía y es conexión con el entorno y por ello vemos más que necesario que hay que ayudar y apoyar a esos municipios para que, junto con las diputaciones y los ayuntamientos, hagan más liviana esa carga a los ayuntamientos".