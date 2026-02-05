Vox se queja de que Gutiérrez (PSOE) haga un uso "partidista, indebido e ilícito" de las instalaciones de las Cortes

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno - VOX

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado el uso "partidista, indebido e ilícito" que el Partido Socialista ha hecho este jueves de las instalaciones institucionales de las Cortes, "vulnerando de forma flagrante las normas de funcionamiento y el más elemental respeto al sentido institucional".

David Moreno ha afeado que "el PSOE vuelve a demostrar que se ha adueñado de la Junta y las Cortes de Castilla-La Mancha como su cortijo particular". "El nerviosismo que les provoca verse cada vez más lejos de las instituciones les lleva a perder la medida y el decoro institucional".

Todo ello se debe a que el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha hecho uso de la sala de prensa institucional de las Cortes de Castilla-La Mancha, "un espacio reservado exclusivamente" a los grupos parlamentarios y al Gobierno regional, para ofrecer una rueda de prensa de carácter "estrictamente partidista" en la que se ha dedicado a "insultar" a los grupos de la oposición con motivo de la ruptura del acuerdo del bipartidismo para la reforma del Estatuto de Autonomía.

Este hecho, según los de Santiago Abascal, supone "un incumplimiento" de las normas que rigen el uso de las instalaciones de las Cortes y "un abuso de poder". "El PSOE se salta las reglas y utiliza recursos públicos e institucionales para su propaganda política, algo absolutamente inaceptable", ha explicado Moreno.

Vox ha registrado una queja formal ante la Presidencia de las Cortes para exigir que estas situaciones no vuelvan a repetirse. "Resulta especialmente grave que, mientras al PSOE se le permite este uso indebido de las instalaciones, en ocasiones anteriores el Gobierno ha vetado ruedas de prensa a otros partidos".

"Las Cortes de Castilla-La Mancha no son la sede del PSOE ni un plató al servicio de su partido", ha advertido Moreno.