Vox Toledo denuncia que 7.000 vecinos de la Mancomunidad del Pusa "no pueden usar agua para consumo propio"

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, ha denunciado "la situación que están viviendo más de 7.000 vecinos pertenecientes a la Mancomunidad del Pusa" que no pueden disfrutar de agua para consumo propio.

En rueda de prensa, ha señalado que es una situación "reiterada, que sucede año tras año" por lo que han exigido al Gobierno regional que ayude a esta mancomunidad de la "manera más urgente posible"

"Nos gustaría saber la comunicación que ha habido entre la Mancomunidad, a través de su presidente, y el Gobierno de Emiliano García-Page, quien tiene que dar respuesta, tiene que ayudar y tiene que paliar la situación que viven 7.000 vecinos de nuestra provincia".

Además, ha señalado que estos vecinos están pagando "religiosamente" un canon que va a "las arcas de la Comunidad Autónoma".