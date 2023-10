Vox Toledo excusa usar megáfono policial en un acto "provida" y lo compara con ceder locales municipales a asociaciones

Reprocha al PSOE el "linchamiento" del agente y dice que será la Concejalía de Régimen Interior la que decidirá sobre el expediente



TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha lamentado "el linchamiento al que el PSOE ha sometido" al agente de la Policía Local que prestó el megáfono del coche policial a un manifestante 'provida', para que leyera el manifiesto,

al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento tiene cedidos mucho espacios públicos a muchas asociaciones "para que den sus charlas, digan lo que quieran, sin ningún tipo de censura, den cursos, conferencias o defiendan los intereses de su barrio". "Eso también es un uso de recursos públicos. Y me parece estupendo".

De este modo ha reaccionado la responsable de Seguridad Ciudadana de Toledo, durante la Comisión de Seguridad, Transportes e Interior que este lunes ha abordado el uso que se hizo del megáfono del coche policial el pasado 7 de octubre en una manifiestación "provida", según ha informado el Consistorio.

En este marco, Cañizares se ha preguntado si lo que "molestó" al PSOE "fue el uso de recursos públicos para una asociación privada o el discurso del señor, que no era conforme a su ideología".

Así las cosas, ha detallado que la manifestación "se produjo con autorización, como muchos eventos que tienen lugar en Toledo, y la policía se puso a su disposición para la organización, para evitar que no hubiera alteraciones del orden público, regular el tráfico o por si hubiera que hacer cortes de calles".

"La propia policía, desde el sindicato policial a través de su representante, ha dicho que el agente que cedió ese megáfono, en unas circunstancias excepcionales, lo hizo, son sus palabras no las mías, por cuestiones de seguridad, por ayudar y por disolver cuanto antes aquella manifestación porque había un corte de tráfico importante en la plaza de Zocodover", ha explicado.

"Ese mismo día declaré que, efectivamente, fue una iniciativa que tomó el funcionario. Desde la Jefatura de la Policía se inicia un expediente, que irá a la Concejalía de Régimen Interior, que, a la vista de las circunstancias, decidirá si continúa el procedimiento. Si es así, el concejal tendrá que nombrar a un instructor que deberá ser un policía local y un secretario. El régimen disciplinario de la Policía Local es el mismo que regula la Policía Nacional".

"Yo no sé si ustedes, que se erigen siempre como adalides de los defensores de los trabajadores pretenden hacer un linchamiento público de un funcionario de este Ayuntamiento y seguir abundando más en el asunto", ha reprochado la vicealcaldesa a la oposición, a la vez que ha recordado que "el Ayuntamiento tiene cedidos mucho espacios públicos a muchas asociaciones para que den sus charlas, digan lo que quieran, sin ningún tipo de censura, den cursos, conferencias o defiendan los intereses de su barrio. Eso también es un uso de recursos públicos. Y me parece estupendo".

Dicho esto, ha indicado que este sábado se ha realizado una manifestación "pro Palestina y la Policía Local ha estado allí organizando, dando voz a esas personas para que se oyeran sus proclamas, eliminando la música de otro evento que coincidía en el momento, para que se oyera lo que estas personas quisieran decir libremente".

Para Cañizares es evidente de que lo que preocupa a la oposición "es lo que la persona que utilizó el megáfono decía". "Ese es el discurso: que el megáfono de la policía se utilice para decir cosas que a ustedes no les gustan".

"Esa es una conversación de barra de bar. Yo soy partidaria de que esa persona, en el ejercicio de la libertad de expresión, digamos lo que queramos, salvo que usemos el megáfono de la Policía para hacer apología del terrorismo o que llamemos al desorden público".

"El megáfono de la Policía se ha utilizado en ocasiones para carreras, para eventos porque no tenían, lo necesitaban o por cuestiones de seguridad. La cinta de baliza de la Policía se ha utilizado en muchas carreras, concretamente el sábado, porque no tenían cinta para la salida. Eso también es utilizar recursos públicos. Que ustedes involucren en una cuestión de su ideología política a la Policía, que es un cuerpo de funcionarios públicos que cumple con su labor y que quieran linchar públicamente a un trabajador, me parece muy triste", ha concluido.