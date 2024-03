Vox ve errónea la Igualdad en C-LM, PP acusa a Junta de embarrar la discusión y PSOE les afea no entender el 8M

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado este jueves a Vox y al PP en el pleno de las Cortes regionales que no hayan entendido el significado del 8M, mientras que desde la bandada de los de Abascal han calificado de "política erróneas" las acciones en materia de igualdad entre los socialistas y los 'populares' les acusan de "embarrar" al no aceptar sus propuestas.

La diputada del PSOE Charo García Saco ha iniciado este debate sobre la Proposición no de Ley (PNL) que han presentado, finalmenta aprobada sólo con los votos del PSOE, afirmado que las mujeres son la mitad de Castilla-La Mancha. "Tenemos que seguir trabajando sin fisuras para que las mujeres no sean una excepción y consigamos más mujeres en lugares de toma de decisión".

Ha reprochado al PP y Vox las intervenciones de sus portavoces el pasado 7 de marzo en el pleno de las Cortes con motivo del Día de la Mujer para asegurar que sintió "bochorno" al oír a quienes la precedieron en el uso de la palabra. "La ultraderecha hizo un discurso antifeminista que perpetúa los estereotipos de género y el PP hizo una utilización torticera de las políticas que nos defienden".

Por ello ha dicho que es "muy triste" que ni PP no Vox hayan entendido el significado del 8M o que para lograr la igualdad es necesaria "una voz unánime de toda la sociedad en su conjunto". "Nosotras y nosotras, como representantes de la ciudadanía, deberíamos tener una sola voz que clame en defensa de los derechos y de las libertades de las mujeres y dejando las soflamas partidistas de lado".

Ha defendido las políticas del Gobierno regional y los resultados que han dado estos años, para agregar que queda por hacer, razón por la cual los socialistas han presentado esta PNL en la que en la que pide seguir avanzando en lo que falta por conseguir.

En concreto, pide a las instituciones públicas renovar el compromiso para trabajar en pro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, aumentar la financiación destinada a políticas de igualdad para reducir la brecha salarial, aumentar la corresponsabilidad y luchar contra la violencia sexual y la violencia de género.

También condena discursos que niegan la existencia de la violencia de género que sufren las mujeres, reconocen la utilidad de los puntos violeta o reconoce la importancia de los centros de atención integral a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.

VOX NO VE "NADA NOVEDOSO"

El diputado de Vox Juan Blázquez ha comenzado su discurso reconociendo el papel "fundamental" de las mueres en la sociedad así como el papel que desempeñan como "pilar fundamental" en la familia, para apuntar que esta PNL del PSOE no expone "nada novedoso" e insiste en las políticas "erróneas" que se han desarrollado en España en los últimos años y que, ha dicho, no buscan la igualdad real sino "el enfrentamiento de sexos".

"En España debería existir una igualdad real de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, pero la realidad es que hoy en día, con sus políticas, los hombres tienen menos derechos y más obligaciones que las mujeres", ha sostenido el diputado de Vox.

Durante su discurso, ha cargado contra la brecha salarial a la que se refieren desde el PSOE para afirmar que los socialistas "suelen utilizar una trampa estadística" y defender que "las mujeres, de media, cobran más que los hombres, algo que verdaderamente es cierto".

"Esta brecha salarial a la que ustedes apelan realmente es una brecha maternal, porque en España las mujeres son libres y de forma voluntaria y consciente eligen lo que les da la gana, y no necesitan que ustedes las tutelen y les digan dónde tienen o no tienen que trabajar", ha dicho, para agregar que las políticas de igualdad que aplica el PSOE son "ineficaces e injustas".

Por eso, Vox ha exigido un cambio "urgente y contundente" en las políticas que sí proteja a las mujeres por lo que ha registrado una iniciativa en la que pide que se aumenten las ayudas a la natalidad, que se aumenten las ayudas a la conciliación, que se implementen bonificaciones fiscales para la adquisición o alquiler de vivienda por número de hijos, que se garantice toda asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos o que se identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del 'solo sí es sí'.

PP PRESENTA UNA PROPOSICIÓN TRANSACCIONAL

La diputada del PP, María Roldán ha subido a la tribuna de oradores para proponer a los socialistas una proposición transaccional a su PNL para llegar a un texto común con el fin de recuperar el consenso que en otras etapas se ha alcanzado "casi siempre" en la Cámara regional.

"Entendemos que desde la unidad y el diálogo se llega a los grandes pactos, como se demostró con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impulsó y sacó adelante un Gobierno del PP. Por ello, compartimos el grueso de sus propuestas y les aseguro que si entramos a valorarlas podríamos y tendríamos mucho que hacer", ha argumentado.

Comparte desde el PP que no se pueden permitir discursos que niegan la existencia de las distintas manifestaciones de violencia de género que sufren las mujeres por el hecho de serlo y están de acuerdo en que hay discursos de las políticas de la "izquierda radical" que anteponen y cercenan la libertad de las mujeres "en favor del adoctrinamiento o el sesgo ideológico".

"También reconocemos la utilidad perseguida de inicio en los denominados puntos violeta y estarán de acuerdo conmigo que no podemos dejar de reconocer hoy en este texto los problemas surgidos ante manifestaciones de violencia sexual contra las mujeres provocados por una legislación tan nefasta como la que en su día mantuvo vigente la denominada ley del solo sí es sí", ha argumentado.

También están de acuerdo y reconocen la labor de la Consejería de Igualdad pero instan al Gobierno regional a que, como en otras instituciones, empresas y organismos, en el máximo nivel de responsabilidad en la estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha se incremente la presencia de mujeres entre sus miembros, vicepresidencias y consejerías,

Por último, el PP pide al Gobierno que informe a los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes, con carácter previo y de modo inmediato, sobre el contenido, los trabajos, el calendario, el presupuesto y las medidas o acciones concretas que prevé incorporar la reforma de la Ley de Igualdad de 2010, al objeto de procurar un consenso general sobre su futuro debate, aprobación y entrada en vigor.

En sus turnos de réplica, la diputada socialista ha dejado claro que no aceptará la transaccional del PP porque pone en el papel lo que desune a socialistas y 'populares' y "no olvida". "Creo que para llegar a un acuerdo hay que olvidar lo que nos desune y poner sobre la mesa lo que nos une"

Mientras, la diputada del PP ha lamentado que no se acepten sus propuestas acusando al PSOE de querer "embarrar". "Quieren meternos en el mismo saco con otras formaciones políticas con medias verdades. Buscan culpables y lo hacen porque les da la gana", ha concluido.

"LA DISCRIMINACIÓN NOS UNE"

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha cerrado el debate dirigiéndose a Vox, a quien "no le interesa el debate", e indicándoles que lo que les une a las mujeres es precisamente la discriminación que sufren.

"Podemos ser madres, pero las mujeres somos mucho más que madres. Y si no interiorizan esto, si no reconocen la desigualdad que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo, entiendo que ustedes hablen aquí de otras cosas, pero no de nosotras", ha lamentado.

Se ha dirigido también al PP para preguntarles si "no se avergüenzan" de Vox como compañeros de viaje; y les ha recordado que gobiernan "en muchos ayuntamientos por pactos con los ultras".

"Reflexionen y vuelvan a la unidad, pero si no van a creer en la igualdad, no engañen, no envenenen, no mientan", ha dicho a los 'populares'.