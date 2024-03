Vox votará en contra de los presupuestos de Ciudad Real si no son consensuados

CIUDAD REAL, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox votará en contra de los presupuestos de Ciudad Real capital si no son consensuados como equipo de Gobierno de coalición.

Desde Vox no entienden cómo en plena negociación de presupuestos, por parte del portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, se filtra en prensa datos y plazos sobre estos presupuestos, ya que aún no se han concretado ni negociado puntos fundamentales de los mismos como coalición de gobierno.

Vox, asegura en nota de prensa, demuestra "lealtad" al PP como socio de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real, "pero no podemos entender que se filtre información en plena negociación, y justo ahora que se están ultimando los detalles, para hacer un presupuesto valiente, con la intención de no ser continuistas con las políticas nefastas de equipos de gobierno anteriores".

"Vox llegó a los gobiernos para cambiar de rumbo, para cambiar las políticas erráticas y sectarias de la izquierda, y cambiar un Ayuntamiento estancado desde hace más de una década, que no beneficia a esta capital de provincia. No hemos venido a otra cosa que a servir a los ciudadanos. El Partido Popular en Ciudad Real debe entender de una vez que no tiene mayoría absoluta, que está en coalición, y que el juego democrático consiste en llegar a acuerdos para ostentar poder municipal cuando no tienes esa mayoría", avisa la formación de Santiago Abascal.

Las cuatro concejalías que tiene Vox en la capital son cuatro pilares básicos para la ciudad, por tanto, "deben tener entidad propia y financiación adecuada, delimitaciones claras de competencias y libertad para poder desarrollar las políticas que los ciudadanos votaron y los dos partidos en el gobierno pactaron".

A la vez los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real, según aseguran desde Vox, han de ser unos presupuestos de consenso. "Si el PP quiere tener unos presupuestos similares a los del socialismo para Ciudad Real, que no cuenten con nosotros, Vox no ha venido a la política para cambiar sillas sino para cambiar políticas".