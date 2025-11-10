'Mi Voz por tu Sonrisa' celebra su gala más inclusiva este sábado en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara

GUADALAJARA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara acogerá este sábado 15 de noviembre, a las 19.00 horas, la gala benéfica 'Sin Etiquetas', organizada por la asociación 'Mi Voz por tu Sonrisa', que desde 2019 trabaja con niños con capacidades diversas a través de la musicoterapia, conciertos solidarios y espacios de encuentro inclusivos.

La presentación oficial del evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; la fundadora del proyecto, Nati Baldominos; el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero; y el concejal de Infancia, Roberto Narro, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado el carácter solidario, inclusivo y abierto de Guadalajara, y ha agradecido a Nati Baldominos su perseverancia y compromiso. "Nati ha convertido la adversidad en impulso, y ha hecho de la música una herramienta de transformación social. Esta gala es reflejo de una ciudad que sabe sonreír y que apuesta por la igualdad de oportunidades".

Bajo el lema 'Sin Etiquetas', la gala busca sensibilizar sobre la importancia de mirar más allá de las diferencias. La entrada tiene un precio simbólico de 10 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a toda la ciudadanía. La recaudación íntegra se destinará a continuar con las terapias y actividades de la asociación, compartida este año con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara y AFA Guadalajara.

Nati Baldominos ha desvelado algunos de los momentos más esperados de la gala, que incluirá actuaciones de la compañía de danza 'A Nuestro Ritmo', integrada por personas con síndrome de Down; el músico Méle, autor del himno 'Sintiendo Guadalajara'; y el contrabajista Antonio Belmonte, joven con autismo que cursa estudios superiores de música. También se entregarán reconocimientos a entidades colaboradoras como el Grupo de Rescate Off Road, SOS X, y Eva Hualda Mayoral, que lleva el yoga al mundo rural, entre otros.

La gala contará con la participación de figuras destacadas como la productora María Luisa Gutiérrez, el deportista Luis Alberto Estebaranz y la artista Laura Domínguez, en representación de su esposo Enrique Delgado, uno de los impulsores del proyecto. También un personaje sorpresa "un compositor y productor, cuyo nombre no puedo desvelar, autor y productor de temas de Pastora Soler, Malú, Sergio Dalma, David Demaría entre muchos otros", apuntaba como pista Baldominos.

Javier Toquero ha compartido su experiencia personal con su hermano con síndrome de Down, subrayando el valor de la música como fuente de alegría y conexión, "es un placer poder colaborar con tantas personas, con tantísima buena gente que formáis la asociación". Por su parte, Roberto Narro ha definido a Mi Voz por tu Sonrisa como "un modelo de éxito en inclusión social", destacando su alta valoración técnica en las convocatorias de subvenciones municipales.

La alcaldesa ha cerrado el acto con una invitación a toda la ciudadanía: "El sábado 15 no hay nada más importante que hacer que asistir a esta gala. Porque cuando provocamos una sonrisa, estamos haciendo la vida más agradable a quienes más lo necesitan".