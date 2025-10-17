Archivo - Vehículos de la compañía Bolt en Toledo - Europa Press - Archivo

Los VTC de Bolt que operan en Toledo, inmovilizados por Ayuntamiento por hacer trayectos urbanos que tienen prohibidos

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Toledo ha comenzado durante este viernes a inmovilizar a algunos vehículos con licencia de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) de la compañía Bolt, tal y como adelanta el medio Encastillalamancha y ha confirmado Europa Press de fuentes municipales.

Una operación provocada por el hecho de que estos vehículos, que recalaron hace semanas en Toledo con la premisa de solo operar en trayectos interurbanos para conectar la ciudad con otros puntos fuera de ella, no han dejado de hacer también viajes urbanos pese a tenerlo prohibido.

Tras el caso omiso por parte de los conductores, se ha tomado la decisión desde la autoridad municipal.

UN MES DE POLÉMICA

A la llegada de la empresa a la ciudad, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, aseguraba que el Ayuntamiento ya había elaborado expedientes de sanción contra este tipo de vehículos, una afirmación que realizaba tras la acusación del consejero de Fomento, Nacho Hernando, de "desentenderse de todo" a cuenta de estos coches. "No sé si la Junta ha hecho lo propio", enunció el primer edil el pasado 16 de septiembre.

"La Policía Local ha elaborado ya expedientes de sanción, no sé si la Junta ha hecho lo propio porque tiene competencias en materia de inspección y funcionarios que se dedican a la inspección de transportes. El Ayuntamiento sí lo ha hecho", reafirmó entonces Velázquez.

Recordaba el primer edil de la capital regional que los VTC tienen "competencias de carácter interurbano" concedidas por la Junta, pero no de carácter urbano, asegurando que cuando los representantes del sector dijeron que se habían reunido con el Ayuntamiento toledano "no era cierto".

RESPUESTA DE LA JUNTA

Fue dos días después cuando el titular de Fomento, Nacho Hernando, hablaba de la irrupción de la empresa de VTC especificamendo que su departamento únicamente había recibido 10 denuncias de la Policía Local.

Instaba entonces al Consistorio toledano a que, en caso de conocer más expedientes de denuncia similares, se los hicieran llegar "a la mayor brevedad", porque una semana después arrancarían las sanciones a los titulares de licencias VTC incumplidores con la ley.

Unos incumplimientos que consistían en que estos vehículos denunciados han practicado, en palabras del consejero, una "competencia desleal" con los taxis ya que tienen prohibido realizar trayectos con origen y destino en un mismo municipio.

"Hemos tenido que analizar una situación en Toledo capital de competencia desleal por parte de una empresa que ha dicho que hay un vacío legal. Eso es falso, hay una empresa que está incumpliendo la ley. No hay un vacío legal", ha aseverado.