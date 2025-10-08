El vuelco de un camión portacoches corta la A-2 en sentido Madrid a la altura de Torremocha del Campo

Archivo - El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión portacoches ha provocado el corte de la A-2 en sentido Madrid, a la altura del término municipal de Torremocha del Campo, en Guadalajara. El siniestro no ha dejado heridos.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 20.24 horas de este miércoles, en el punto 118 de la citada vía.

Hasta ese lugar se han desplazado Bomberos del parque de Sigüenza y Guardia Civil, aunque de momento no se ha habilitado un paso alternativo.