'Vuele a sentirte cliente', la apuesta de Eurocaja Rural para tratar a usuarios de "tú a tú" con "tiempo y sin prisas"

El director de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Vuelve a sentirte cliente' es la nueva campaña de Eurocaja Rural para reivindicar el trato a los usuarios de "tú a tú" con "tiempo y sin prisas", con el objetivo de seguir cultivando las relaciones con ellos y evitar la fuga de los mismos por el hecho de sentirse "olvidados" por su oficina bancaria.

El Auditorio de la entidad ha acogido el acto de presentación que ha protagonizado el director general de la entidad, Víctor Manuel Martín, al que ha entrevistado la periodista Gloria Santoro.

Supuestos trabajadores de banca que se hacen los "muertos" cuando un cliente entra por la puerta, que simulan estar bajando unas escaleras detrás de un cartel o que se mimetizan con el mobiliario de la oficina para evitar atenderle son las tres situaciones que, desde el humor, se reflejarán en tres spot publicitarios que comenzarán a difundirse desde este martes.

Es "cada vez más difícil" ir una oficina y sentirse "cliente", ha afirmado Martín, que ha puesto en valor que Eurocaja Rural quiere conseguir justo lo contrario: "Que cuando alguien entre por la puerta, se encuentre a una persona dispuesta a escucharle, un profesional formado que pretende ayudar, sin algoritmos, sin trabas, sin códigos".

En un contexto, en el que muchas entidades financieras han perdido servicios, desde Eurocaja Rural quieren plasmar su valor diferencial, "lo más valioso": que a lo largo de sus 517 oficinas, el cliente vuelva sentirse como tal.

Aunque el director de la entidad ha reconocido que la tecnología "está al servicio de las personas", muchas cuestiones con trámites básicos pueden seguir resolviéndose de manera tradicional, sin que el cliente tenga que "aprenderse un manual de un cohete espacial de la NASA, ni un máster del universo en Inteligencia Artificial, ni en informática".

"Tiene que ser una relación limpia, fluida, fácil", ha remarcado Martín, que ha señalado que el cliente puede elegir en resolver sus trámites mediante herramientas tecnológicas o de forma presencial.

EL DECÁLOGO DEL CLIENTE

Desde un punto de vista "cercano y humano", con un punto de humor, Eurocaja Rural quiere trasladarle a sus clientes que tiene derecho a sentirse como tal, llamándoles por su nombre y no por un turno, o que le atiendan en persona, no por una app.

"Que te escuchen sin prisa, de tú a tú, que el cajero sea una opción no una obligación. Estar cuando vienes, no cuando conviene, ser honesto, ser formarles y seguir abriendo oficinas para estar más cerca de ti", ha destacado el director general de la entidad.

Empatizando con la gente que está cansada de no recibir un trato cercano y directo, Eurocaja reivindica un servicio "humano y diferente", tal y como justifica la estadística de permanencia superior a los 17 años en la entidad, frente a la media de la banca que está entre 6 y 7 años.

El objetivo es que el cliente siga alargando esta relación a "a largo plazo" con Eurocaja Rural. "Se pierden más clientes por pasar de ellos, por no atender a la gente, por olvidarlos", ha afirmado.

Con un despliegue "amplísimo" en medios de comunicación, Eurocaja Rural lleva esta campaña publicitaria a televisión y radio, con una gran lona en sus oficinas centrales, y de la que serán altavoces los más de 1.450 profesionales de la entidad.