La Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader se refuerza en su segunda edición con 5 etapas masculinas y 2 femeninas

Presentación de la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader. - JCCM

GUADALAJARA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader tendrá lugar del 7 al 13 de agosto, un evento que convertirá el deporte "en una gran ventana para mostrar nuestro medio rural", a través de más de 1.000 kilómetros de recorrido y una duración de siete etapas.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el presidente de Recamder, Jesús Ortega, han presentado este miércoles en Brihuega esta II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha y han destacado que este vento deportivo es posible gracias a un ejercicio de cooperación interterritorial sin precedentes en la región, impulsado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural, coordinado por Fadeta y con la colaboración de 16 Grupos de Desarrollo Rural de las cinco provincias.

"Este modelo de trabajo colaborativo hace que la Vuelta a Castilla-La Mancha vaya más allá del aspecto puramente deportivo para convertirse en un instrumento de política territorial que busca la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la dinamización socioeconómica del medio rural. Todo ello gracias al trabajo y la generosidad de los Grupos de Desarrollo Rural".

Así lo ha destacado el consejero en este acto al que también han asistido el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; la delegada de la Junta, Rosa García; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el director general de Agricultura y Ganadería, Jesus Fernández; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste; los delegados provinciales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en las provincias de Guadalajara, Albacete y Cuenca, Santos López Tabernero, Ramón Sáez y Rodrigo Fernández respectivamente; presidentes, presidentas, gerentes y técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural; alcaldes y alcaldesas de municipios de la región por donde pasa la vuelta; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros, y altos mandos de la Guardia Civil de Tráfico a quien el consejero ha dado gracias su labor para "dar la seguridad en el desarrollo de la prueba pero también en el día a día".

La primera edición ya avaló este modelo de trabajo como así lo acredita el impacto social, económico y deportivo en los municipios por donde paso la primera Vuelta, que estuvo acompañado por la alta implicación y la participación de la población local y que "fue un éxito".

Y esta es la razón por la que no solo se mantiene esta colaboración, sino que se amplía, aumentando su alcance territorial al pasar de 13 a 16 los Grupos de Desarrollo Rural que colaboran en la organización, "demostrando que cuando el territorio trabaja unido, es capaz de impulsar proyectos innovadores, crear oportunidades y reforzar el desarrollo del medio rural".

DE SIGÜENZA A MANZANARES

La Vuelta partirá de Sigüenza el 7 de agosto y finalizará en Manzanares el día 13. Con dos etapas femeninas y cinco masculinas, atravesará las cinco provincias y más de 115 municipios, convirtiendo el recorrido en "un escaparate perfecto" para mostrar el valor que tiene el patrimonio natural de Castilla La Mancha, también el cultural, el turístico y el gastronómico, además de ser un motor "de generación de riqueza, de empleo y de trabajo".

Además, las etapas femeninas refuerzan una seña de identidad de esta prueba, entendiendo el deporte también como espacio de igualdad, visibilidad y generación de referentes para las mujeres, también desde el medio rural. Por eso, Julián Martínez Lizán, ha puesto en valor el compromiso de la Vuelta "de visibilizar a las mujeres en el deporte rural" así como la idea de que "debe estar presente siempre en todos los eventos que celebremos".

Respecto al calendario, la II Vuelta arrancará el 7 de agosto con la primera etapa femenina entre Sigüenza y Cifuentes, con un recorrido de 75 kilómetros; continuará el día 8 con la segunda etapa femenina entre Sacedón y Beteta, de 110 kilómetros.

A partir del 9 de agosto comenzarán las cinco etapas masculinas, con una primera etapa entre Tarancón y Quintanar del Rey, de 186 kilómetros; seguirá el día 10 entre Tarazona de la Mancha y Agramón, con 160 kilómetros; el 11 de agosto discurrirá entre Torre de Juan Abad y Almadén, con 181 kilómetros; el 12 de agosto recorrerá el trazado entre Argamasilla de Calatrava y Herencia, con 147 kilómetros; y culminará el 13 de agosto con la etapa final entre Tembleque y Manzanares, de 145 kilómetros.

Por último y para cerrar esta presentación, el consejero ha agradecido tanto a los Grupos de Desarrollo Rural, como a la Federación Ciclista, a los ayuntamientos, a la Diputación de Guadalajara a las entidades patrocinadoras e instituciones públicas su colaboración para impulsar un proyecto regional de cooperación que cuenta con financiación Leader, cofinanciada por Feader, la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades, que actúa como palanca principal sobre la que se articulan el resto de los apoyos.

"MÁS FUERZA Y AMBICIÓN"

Por su parte, el presidente de Recamder, Jesús Ortega, ha señalado que, en esta segunda edición, la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader "llega con más fuerza y con más ambición", puesto que en esta ocasión se ha aumentado el recorrido 349 kilómetros y 32 pueblos más respecto al año anterior y ha apuntado que "a pesar de su corta vida, ya se ha convertido en una prueba deportiva de referencia regional", según ha informado Recamder en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que "esta competición trasciende el ámbito deportivo; aúna deporte, territorio y desarrollo rural; y muestra al exterior la riqueza paisajística, cultural y humana de nuestros pueblos".

En este sentido, ha afirmado que "esta iniciativa es un paso más, y un paso importante, para seguir impulsando el desarrollo del medio rural, promover la igualdad en el deporte, dinamizar la economía local, luchar contra la despoblación y reforzar la imagen de Castilla-La Mancha como destino turístico y deportivo".

"Podemos decir que es la única vuelta ciclista del mundo que tiene como protagonista al medio rural y cuyas etapas comienzan y finalizan en municipios rurales", ha remarcado Jesús Ortega, quien ha asegurado que el deporte y el medio rural comparten muchos valores y que "esta vuelta ciclista concede especial protagonismo a las mujeres y a los jóvenes, dos sectores que son fundamentales para el futuro del medio rural".

El presidente de Recamder ha finalizado dando las gracias a todos los Grupos de Desarrollo Rural que participan en este proyecto, a los ayuntamientos, a los patrocinadores, a la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha y, especialmente, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a la Diputación Provincial de Guadalajara por apostar por el medio rural.

Mientras, el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo, también ha destacado que la Vuelta transmite una imagen "moderna, dinámica y positiva" del medio rural "que pone de manifiesto que nuestros pueblos están llenos de oportunidades".

Asimsimo, ha afirmado que "estamos orgullosos de formar parte de este proyecto", una iniciativa que suma esfuerzos y obtiene resultados y ha reiterado el compromiso de Brihuega con este tipo de proyectos.

Por último, el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros, ha agradecido la apuesta de las administraciones y de los Grupos de Desarrollo Rural por la Vuelta Ciclista, destacando que cuando se fundó la asociación aún no participaban mujeres en pruebas deportivas y hoy su participación está más que consolidada como así lo atestigua las dos ediciones de la Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader.