La World Olive Oil Exhibition, reconocida como Mejor Evento Gastronómico en los Nebrija Event Awards 2026. - WOELD OLIVE

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La World Olive Oil Exhibition (WOOE), la mayor feria internacional dedicada exclusivamente al aceite de oliva y organizada anualmente en Madrid por la empresa castellanomanchega Pomona Keepers, ha sido galardonada con el premio al Mejor Evento Gastronómico en la V edición de los Nebrija Event Awards.

Estos premios, organizados por el alumnado del Grado en Comunicación Estratégica, Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Nebrija, reconocen cada año a aquellos eventos que destacan por su impacto, creatividad, organización y capacidad de innovación dentro de la industria española. A través de esta iniciativa, son los propios estudiantes quienes seleccionan y votan a los ganadores de cada categoría.

En esta quinta edición, los Nebrija Event Awards han distinguido proyectos en las categorías de evento deportivo, musical, cultural, gastronómico, moda, esports y turismo. En el apartado de Mejor Evento Gastronómico, la World Olive Oil Exhibition competía junto a Barcelona Wine Week y Mercat de Mercats, resultando finalmente vencedora, ha informado la empresa enj un comunicado.

El premio fue recogido por la CEO de Pomona Keepers, Otilia Romero de Condés, durante la Cena de Gala celebrada esta semana en el campus de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, en Madrid. Con este reconocimiento, la Universidad Nebrija pone en valor la trayectoria de la WOOE, que tras trece ediciones se ha consolidado como uno de los grandes encuentros internacionales del sector del aceite de oliva y de la cultura gastronómica vinculada a este producto.

La feria reúne cada año a productores, comercializadores, compradores y expertos procedentes de distintos países, convirtiéndose en un espacio estratégico para el desarrollo de negocio, la internacionalización y el intercambio de conocimiento dentro del sector oleícola.

La gala de entrega reunió a destacados representantes de la industria de los eventos y de la comunicación, entre ellos miembros de Aevea (Agencias Españolas de Eventos Asociadas), EMA (Event Manager Association), la Asociación Española de Protocolo y Dircom, además de autoridades académicas y profesionales del sector. Sobre Pomona Keepers Pomona Keepers es un grupo empresarial con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de eventos internacionales especializados en el sector agroalimentario.

Entre sus principales iniciativas destacan la World Bulk Wine Exhibition, celebrada en Ámsterdam; Sélections Mondiales des Vins Canada, en Montreal; el Foro Aire, en Córdoba; Origin Natura, en Madrid; y la propia World Olive Oil Exhibition, que reúne cada año a más de 300 empresas productoras y comercializadoras de aceite de oliva de todo el mundo.