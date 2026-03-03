El XI Concurso Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha se celebrará el 16 de marzo en Manzanares

Presentación del concurso al merjor sumiller. - SUMILLERES

CIUDAD REAL 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XI Concurso Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha se celebrará el lunes 16 de marzo en Bodegas Familia Bellido, de Manzanares. El ganador y los dos semifinalistas representarán a Castilla-La Mancha en el Campeonato Mejor Sumiller de España organizado por la UES (Unión Española de Sumilleres), conforme a las bases del certamen nacional.

El vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, Jesús Benito, ha comenzado agradeciendo a la familia Bellido su implicación. "Muchísimas gracias por ofrecernos otra vez vuestra casa", ha señalado, recordando que es la quinta ocasión en la que el concurso se celebra en estas instalaciones.

Benito ha subrayado que el objetivo es "potenciar la profesión" y permitir que los participantes demuestren tanto sus conocimientos como sus habilidades en sala. Según ha detallado, la jornada arrancará con una fase semifinal que incluye un cuestionario teórico sobre sumillería, la identificación de productos mediante cata y una prueba de idioma en inglés. Tras la corrección, se anunciarán los finalistas que pasarán a la gran final.

A continuación, el presidente de la Asociación, Ramón Sánchez-Camacho, ha profundizado en el desarrollo práctico del concurso y en el perfil profesional que se busca. Ha explicado que en la final los aspirantes deberán enfrentarse a pruebas que reproducen situaciones reales de sala: la decantación, cata y servicio de un vino ante el jurado; la propuesta de maridaje con un menú concreto; la corrección de una carta de vinos con errores; el servicio de un espumoso y la identificación de un producto en copa negra.

"Ponemos una copa negra y es una prueba muy bonita", ha señalado, en referencia a uno de los ejercicios más exigentes, donde el concursante debe identificar el vino sin apoyo visual. Según ha recalcado, el objetivo es que el representante regional llegue al Campeonato de España con garantías: "Este concurso está muy pensado para que el que vaya a representarnos al Campeonato Nacional haga un buen papel".

Sánchez-Camacho también ha querido poner en valor la dimensión del sumiller más allá del vino. "Nos dedicamos también al producto, al queso, al jamón, a conocer lo que el cocinero pone en el restaurante", ha afirmado. En este sentido, ha definido al sumiller como el profesional que trabaja a diario en la sala, "preparando sus vinos, repasando la carta y hablando con el cocinero para que haya armonía", subrayando que el maridaje perfecto "muchas veces no existe", pero sí debe buscarse el equilibrio para que el comensal disfrute de la experiencia.

El vicepresidente ha recordado que el plazo de inscripción finaliza el 11 de marzo a las 23.59 horas y que los aspirantes deben formalizarla a través de la web de la asociación (sumilleresyamigosdelvino.com), además de enviar fotografía y currículum. Entre los requisitos, se exige estar inscrito en la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, estar al corriente de la cuota anual y tener residencia, actividad profesional o haber nacido en Castilla-La Mancha.

En relación con la situación del sector, Sánchez-Camacho ha reconocido que la hostelería atraviesa un momento complejo por la falta de profesionales, pero ha lanzado un mensaje de ánimo: "Es un oficio muy bonito y, si te preparas más, ganas más". Además, ha recordado que es una profesión en constante aprendizaje: "El sumiller es un oficio que nunca se termina de aprender. Siempre hay que estar estudiando y disfrutando".

La CEO de Bodegas Familia Bellido, Sonia Bellido, ha cerrado la presentación agradeciendo la confianza de la asociación. "Es un concurso muy interesante presenciarlo porque tiene mucho nivel", ha afirmado, destacando la exigencia de las pruebas.

Bellido ha incidido en la importancia del sumiller dentro de la cadena de valor del vino. "La parte del sumiller es muy importante para comunicar al consumidor qué es lo que estamos haciendo desde el campo hasta que el vino acaba en una botella", ha explicado. Asimismo, ha advertido de que un mal servicio puede arruinar años de trabajo en bodega: "Si no se sirve el vino en la copa adecuada o a la temperatura adecuada, te estás cargando todo el trabajo de años".

El concurso concluirá con la entrega de premios a las 14.00 horas. La decisión del jurado será inapelable, tal y como recogen las bases de un certamen que vuelve a situar a Castilla-La Mancha en el foco nacional de la sumillería.