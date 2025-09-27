La XI Marcha Solidaria contra el cáncer de Guadalajara congrega a más de 2.000 participantes

Más de 2.000 personas han participado este sábado en la XI Marcha Solidaria contra el Cáncer. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas han participado este sábado en la XI Marcha Solidaria contra el Cáncer, una cita ya consolidada en el calendario social y deportivo de la ciudad, que ha vuelto a unir a vecinos, familias y entidades en torno a la lucha contra esta enfermedad.

La jornada ha comenzado con el corte de cinta inaugural en el Parque de la Concordia, por parte de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha dado el pistoletazo de salida acompañada por la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Guadalajara, Carmen Heredia, y el responsable de comunicación de BASF, José Carracedo.

La marcha, de carácter no competitivo, recorrió tres kilómetros por el centro de la ciudad en un ambiente festivo y solidario, con participación de adultos, niños y mascotas, informa el Consistorio.

Tras el recorrido, los asistentes disfrutaron de un 'masterclass' de zumba, talleres infantiles y actividades saludables, en una jornada pensada para toda la familia.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara y la AECC, ha contado con el patrocinio de empresas locales, y la colaboración de numerosas entidades.

Además, se han sorteado cheques regalo donados por la concejalía de Comercio en colaboración con las Federaciones de Comercio de Guadalajara (FCG) y Fedeco, como reconocimiento a la implicación ciudadana y para fomentar el consumo en el comercio de proximidad.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha destacado la extraordinaria respuesta de la ciudadanía, que una vez más ha demostrado que Guadalajara es una ciudad "solidaria, comprometida y volcada con las causas que importan".