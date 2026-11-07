El XV Encuentro Regional de Bolillos y Labores de Tarancón reúne a más de 600 participantes de C-LM, Madrid y Andalucía

El XV Encuentro Regional de Bolillos y Labores de Tarancón - JCCM

CUENCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XV Encuentro Regional de Bolillos y Labores de Tarancón, organizado por la Asociación de Mujeres Arco de la Malena, reúne este año a más de 600 participantes pertenecientes a 60 grupos procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha puesto de manifiesto la dimensión que ha alcanzado este encuentro a lo largo de sus 15 ediciones y ha considerado que, "por su trayectoria, por el volumen de participantes y por la presencia de grupos procedentes de distintas comunidades autónomas, estamos ante una cita que reúne las condiciones para dar el salto y ser reconocida como un encuentro de carácter nacional".

Además, ha señalado que la alta participación pone de relieve el interés que despiertan estas labores tradicionales más allá de Castilla-La Mancha y la capacidad de Tarancón para convertirse en punto de encuentro de personas que comparten esta afición.

Igualmente, ha destacado que "hablar del encaje de bolillos es hablar de generaciones de mujeres que han sabido conservar y transmitir unos conocimientos que forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Gracias a ellas, lo que durante mucho tiempo fue una labor cotidiana se ha convertido también en una expresión de nuestro patrimonio cultural".

En este sentido, ha reconocido el trabajo desarrollado por la Asociación de Mujeres Arco de la Malena, creada en 2009, y especialmente el de su presidenta, Pilar Díaz Zafra, cuya implicación ha sido fundamental para recuperar en Tarancón una tradición artesanal que llegó a estar prácticamente desaparecida en la localidad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha subrayado que encuentros como este permiten compartir conocimientos, intercambiar técnicas y experiencias y favorecer la transmisión de estas labores entre generaciones, al tiempo que constituyen espacios de convivencia y reconocimiento al trabajo de las mujeres.

Junto a Amador Pastor han asistido el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Gustavo Martínez; la coordinadora de Cultura, Yolanda Rozalén; y la diputada provincial, Eva García.