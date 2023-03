Zascas, chascarrillos y anécdotas de diputados de C-LM para poner la guinda a la última sesión de la legislatura

TOLEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha acogido el pleno número 96 de la legislatura, última sesión ordinaria que ha servido para dar luz verde a la ley número 46, con la que acaba la legislatura, y en la que sus señorías han aprovechado para dejar en los pasillos algunas reflexiones sobre los mejores y peores momentos de estos cuatro años marcados por la pandemia, la aparición de los plenos telemáticos y la recuperación del sueldo de los diputados.

Desde la bancada del PSOE, la mayoritaria esta legislatura, la diputada socialista talaverana Diana López ha destacado entre sus mejores momentos todas aquellas leyes aprobadas por unanimidad, destacando normativas como la de Ciencia, la de Infancia y la de Atención Temprana. Normas "fundamentales" para el conjunto de la ciudadanía por afectar a los colectivos "más vulnerables", ha defendido.

Como malos momentos, ha lamentado instantes de tono elevado, como cuando una parlamentaria de la oposición llamó "genocidas" a los miembros del PSOE; mientras que como oradores ha destacado a sus compañeros de bancada, Fernando Mora, y Antonio Sánchez Requena, "un buen parlamentario".

No ha dejado de lado los momentos "divertidos" que tienen lugar, casi como tradición, en los últimos plenos antes de cerrar el Parlamento por Navidad. "Estoy pensando en algo, pero no puedo contarlo". Por último, ha vuelto a citar a Sánchez Requena como una de las intervenciones más divertidas, cuando en un debate general del PP le recordó al líder de la oposición, Paco Núñez, que venía proponiendo ayudar a "astronautas o a sectores marítimos".

El propio Antonio Sánchez Requena, que comparte con el resto de diputados que los peores momentos han girado en torno a la pandemia, ha ensalzado entre los buenos aquellos que han servido para que salieran adelante las más de 40 leyes aprobadas en este mandato.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha dicho de su lado que se queda con la sensación de que "ha habido gente que ha hecho de la política no solo un enfrentamiento, sino un modo de entenderse".

EL PERRO DE ÚRSULA

El diputado de CS David Muñoz Zapata ha puesto de relieve como mejor momento su toma de posesión, si bien asegura que han sido muchos, "en plenos, en comisiones y en los pasillos" los que recuerda con el personal, "al que se le coge cariño".

El peor de todos, la sesión plenaria del 12 de marzo de 2020, con la sombra del confinamiento planeando sobre el Parlamento como preludio de "todo lo que vino en Castilla-La Mancha".

En cuanto a los momentos más divertidos, ha preferido mantener el secreto de todo lo que ocurría en las comisiones, pero sí que ha hablado de un diputado socialista que le preguntó a otro 'popular' si había sido alguna vez senador, el cual contestó que no. "Pues no te mueras sin conocerlo", le replicó.

También ha destacado como mejores discursos todos los que se vertían desde la tribuna de oradores cuando venían después de un consenso de todas las fuerzas. En el apartado de 'Mejor Zasca', se ha remontado al que él mismo le dio a los 'populares' a propósito del acuerdo alcanzado entre CS y PSOE para la reconstrucción tras el COVID.

"El PP nos estaba dando mucha caña y desde la tribuna me dirigí a ellos como si fueran de Vox. Pensaban que me estaba confundiendo, pero no, no era un lapsus. Sabía lo que estaba diciendo, se estaban comportando como la extrema derecha", ha indicado.

Resultados positivos y siempre con buenas intenciones es el balance que realiza del trabajo de su grupo Muñoz Zapata, parlamentario que ha querido acordarse del primero de los 96 plenos celebrados en la Cámara, que sirvió para poder alargar los mandatos de Emiliano García-Page a cambio de recuperar el sueldo de los diputados.

A su juicio, el momento más divertido lo protagonizó su compañera de bancada Elena Jaime, aludiendo a un ausente Paco Núñez en un debate. "Se habrá ido a podar", dijo la diputada, levantando la risa de todas las señorías.

La diputada Carmen Picazo, de su lado, ha recordado como su mejor momento el protagonizado por su compañera de bancada Úrsula López, cuando en un pleno en el que por estar confinada por contacto estrecho con COVID intervenía de forma telemática vio cómo los ladridos de su perro se colaron en directo para terminar constando en acta.

Picazo también cita los "buenos momentos" que el 'popular' Miguel Ángel Rodríguez ha dejado estos años, como cuando decía que no le hacían mucho caso pero que aún así defendería su argumento, o una intervención del presidente, Emiliano García-Page, durante un Debate sobre el Estado de la Región en plena pandemia, en el que el responsable autonómico bromeó con que podría confundir el agua con el gel hidroalcohólico a la hora de beber.

Elena Jaime, de su lado, ha rememorado como "momento chulo" los posteriores a la aprobación de la Ley para el colectivo LGTBI+ y su celebración. "Reímos, lo pasamos bien... yo me caí redonda". Una torpeza que "tampoco captaron las cámaras" fue una entrada triunfal por su parte. "Un traspiés, no soy mucho de tacones... los papeles y yo fuimos al suelo... soy muy pupas".

RODRÍGUEZ, MERINO Y LAS FOTOS

El 'popular' Miguel Ángel Rodríguez se queda de esta legislatura con el trabajo realizado por su grupo, y el contacto mantenido con colectivos y asociaciones de cara a conformar el trabajo parlamentario.

"Hemos sido los que más hemos trabajado, ha habido un trabajo serio y riguroso y que se tendrá en cuenta, aunque a veces no se haya valorado y no haya tenido efecto por estar en la oposición", ha dicho al respecto.

La parlamentaria del PP Lola Merino, que ha ejercido la Portavocía del grupo, ha hablado de "años entretenidos" en esta legislatura y, tirando de ironía y sin dejar pasar la oportunidad de lanzar un recado al PSOE, ha colocado como momento más divertido cuando el diputado socialista Fernando Mora "se durmió en el escaño" y desde la bancada 'popular' se le hizo una fotografía que fue filtrada a los medios.

"Dijo que se había mareado, lo que fue más gracioso aún. Si tú te mareas y ningún compañero te asiste...", ha manifestado Merino.

MUÑOZ ZAPATA, EL FAVORITO DE SUS CONTRARIOS

Diana López ha destacado a David Muñoz Zapata como uno de los mejores contrincantes con los que parlamentar. "Es contundente y vehemente a veces", ha indicado, ante lo que el propio Muñoz Zapata le ha devuelto agradecido la loa.

Sáchez Requena ha coincidido en que Muñoz Zapata ha hecho su labor parlamentaria "a una gran altura", citando también a los 'populares' Gema Guerrero o Miguel Ángel Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez ha citado igualmente a Muñoz Zapata, uno de los que más ha debatido con él. "He visto en él una persona que se preocupa de estudiarse los temas, con propuestas razonables y unos modos bastante pulcros. Creo que, puestos a destacar a un compañero de otra bancada, le destacaría a él".

Fernando Mora se ha subido a este carro para decir de Muñoz Zapata que ha sido "una persona que se ha mostrado muy digna, que ha elevado el nivel de la política y que la lleva a lo que debe ser, mejorar la vida de los ciudadanos, referencia que ha hecho extensiva al 'popular' Miguel Ángel Rodríguez.

Elena Jaime ha tenido palabras para el "súper elegante" Vicente Aroca (PP) o para Julián Martínez (PSOE), quien le prestó toda la ayuda del mundo antes del primer debate que la diputada naranja tenía que afrontar.

Así, Jaime recuerda que el socialista le ayudó a enfocar su debate pese a ser de otro partido: "Él estaba cambiando el aceite debajo de su coche y aún así atendió mi llamada", recuerda emocionada.