La Zona de Bajas Emisiones de Talavera irá a pleno este viernes para su aprobación definitiva

El concejal de Urbanismo, Benedicto García. - AY TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Talavera de la Reina será uno de los puntos del orden del día del Pleno municipal del próximo viernes, día 4 de septiembre, para su aprobación definitiva, tras la resolución de las alegaciones.

A preguntas de los periodistas, el concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha explicado que la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones "no es en absoluto sancionadora" y que cuenta "con todos los informes técnicos y jurídicos favorables".

El concejal ha recordado que, como ya se dijo en su día, la ordenanza "se pondrá en funcionamiento siempre y cuando la calidad del aire sea mala en Talavera, algo que no es lo común en la ciudad".

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL De otro lado, García ha destacado la aprobación del expediente del contrato de suministro de terminales portátiles, embarcados, fijos y accesorios para el sistema de comunicación digital de emergencia TETRA utilizado por la Policía Local, por una cuantía de 158.925,17 euros, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, ha informado de que se ha aprobado la adjudicación de las tres barredoras tipo dumper, por una cuantía de 183.315 euros.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la prórroga ordinaria del contrato de suministro en régimen de arrendamiento sin opción a compra de cuatro vehículos con destino a la Policía Local.