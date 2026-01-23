Unos 1.000 escolares leoneses no pueden asistir a los centros educativos por suspensión del transporte

La provincia de León se cubre de nieve a causa de la borrasca 'Ingrid'. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 escolares no han podido acudir este viernes a los centros educativos por suspensión del transporte escolar ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca 'Ingrid'.

Según ha informado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, la situación "ha ido mejorando" a lo largo de la mañana y no se han producido "grandes incidencias". Las registradas se han debido fundamentalmente a la acumulación de nieve en las carreteras.

Desde los ayuntamientos se han realizado labores encaminadas principalmente a facilitar el acceso a los centros de salud y a los centros hospitalarios dentro del Plan de Vialidad Invernal.

Por otra parte, se ha abordado la limpieza de las diferentes redes de carreteras. Al respecto, ha puntualizado que durante las primeras horas del día ha habido problemas de tráfico, pero se han ido solucionando a lo largo de la mañana.