La 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo prevé batir récord de participación con 6.000 corredores el 18 de octubre

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, en la presentación de la 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XV carrera 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo se celebrará el próximo día 18 de octubre y los organizadores del evento esperan batir récord de participación con 6.000 corredores, frente a los 4.000 registrados en ediciones anteriores en las pruebas 10 KM y 2,8 KM.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado el evento acompañado de Víctor Rubio, en representación de la Federación de Atletismo; José Enrique Villacorta, del Club Sprint Atletismo León; Cristina Aláez, de la Asociación de Pacientes con Amiloidosis de León y Arturo Burgos, de Hyundai-Lemauto.

La carrera, ya consolidada en el calendario deportivo leonés, está organizada por el Club Sprint Atletismo León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes. Al igual que en ediciones anteriores, la 10KM discurrirá por un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo por el centro de la ciudad.

La prueba reina es la de 10 kilómetros, en la que se prevé llegar a los 2.000 corredores. Saldrá a las 11.00 horas del paseo del Parque y previamente lo harán las otras dos carreras programadas de 2,8 kilómetros: la Peque León Cuna del Parlamentarismo, con 200 dorsales para jóvenes atletas con edades entre los 10 y los 17 años, y la carrera popular para familias y para quienes no participen en la carrera larga, que cuenta con 4.000 dorsales.

Con estas cifras, cerca de 6.000 corredores tomarán el centro de León en esta nueva edición, 500 de ellos procedentes de otros puntos de la geografía española., según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 13 de octubre a las 24.00 horas. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web oficial de la prueba, www.10kmleon.com, así como de forma presencial en Deportes Kamariny en horario comercial.

DEPORTE, SALUD, TURISMO Y SOSTENIBILIDAD

Para el Ayuntamiento de León la 10 KM León Cuna del Parlamentarismo ha convertido a la ciudad en un "referente" deportivo que aúna deporte, salud, turismo y sostenibilidad. Lemauto y la marca Hyundai apoyan la iniciativa con la aportación de los vehículos oficiales, que serán totalmente eléctricos.

En este contexto, Vicente Canuria ha destacado que los grandes acontecimientos deportivas también pueden avanzar hacia modelos más sostenibles y responsables y ha incidido en que la 10 KM contribuye a la promoción de la ciudad de León, al presentarse como proyector turístico que conjuga deporte, cultura y gastronomía. Su recorrido está jalonado de edificios y monumentos emblemáticos como San Marcos, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), San Isidoro, el casco antiguo, la muralla romana y la Catedral.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La Concejalía de Deportes ha previsto un gran dispositivo de seguridad para el desarrollo de prueba, la más multitudinaria y una de las "más especiales". "Cuando miles de personas corren juntas por León, León también corre con ellas", ha subrayado Vicente Canuria.

Participarán en el dispositivo cerca de 200 voluntarios, 130 representantes del servicio de emergencias y seguridad, 30 personas de personal sanitario, diez vehículos de emergencias, cuatro zonas de servicios a los corredores, un centro de coordinación de emergencias con el hospital de campaña en la zona de meta y presencia de Policía Local y Protección Civil, además de contar con apoyado de Cruz Roja.

El centro médico para la atención de los corredores que lo precisen estará ubicado en el hospital de campaña de Protección Civil, a los pies de la Catedral, que coordinará los servicios que estarán a disposición de los participantes con médicos y diferentes sanitarios en el circuito. Allí se dará el primer avituallamiento a los corredores después de la llegada en forma de líquidos.

La gran concentración de servicios estará en el aparcamiento de San Pedro, con personal de recuperación y fisioterapia, servicio de guardarropa para la recogida de los enseres depositados en la salida, entrega de premios, sorteo de regalos entre los participantes de la carrera de 2KM y de obsequios de los colaboradores, hinchables con Divernodia para los niños, concierto de música en vivo y una animación de zumba.

A lo largo del recorrido se establecerán puntos de control de tiempos, asistencia sanitaria y avituallamiento líquido en la avenida Reyes Leoneses en la confluencia con calle Cruz Roja .

FIN SOLIDARIO

La 10 KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo también tiene un fin solidario y en la presente edición se dará a conocer la labor realizada por la Asociación de Pacientes con Amiloidosis (Aspacam).

Por otro lado, la 10KM contará con un programa de charlas vinculadas a la salud y al deporte que se celebrarán entre los días 13 y 16 de octubre en Deportes Kamariny en torno a la amiloidosis, la nutrición y la salud en el deporte de élite. Para el sábado 17 de octubre se ha programado un entrenamiento solidario y colectivo.