Los piquetes impiden la salida de autobuses de las cocheras municipales de Burgos

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los piquetes informativos desplegados a primeras horas de este miércoles, 11 de noviembre, en las cocheras municipales de la carretera Poza, en Burgos, han impedido garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos pactados durante la jornada de huelga por lo que ningún autobús ha podido salir de las instalaciones municipales a la hora prevista, han confirmado fuentes municipales.

La primera salida del servicio de autobuses urbanos estaba prevista a las 6.10 horas, con una cobertura de servicios mínimos que contemplaba la circulación de catorce líneas: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L11, L13, L14, L16, L18 y L21. Por su parte, la línea 100 (Servicios Especiales) tenía previsto mantener sus horarios habituales.

Sin embargo, la presencia de los piquetes en las cocheras municipales ha impedido que los autobuses puedan iniciar sus recorridos y que se garantice la prestación del servicio en las condiciones acordadas, han precisado las mismas fuentes. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional permanecen en las cocheras municipales.

Las mismas fuentes municipales han explicado que poco antes de las 10.00 horas pudo salir escoltado por vehículos de policía el autobús de la línea 100 (Servicios Especiales) que presta servicio de traslado adaptado y a medida para colectivos especiales, centros asistenciales y eventos puntuales de la ciudad si bien, tras realizar el primer trayecto, tuvo que regresar a las cocheras "al no poder garantizarse la escolta policial necesaria para continuar prestando el servicio".

El concejal de Movilidad, César Barriada, permanece hora en las instalaciones para exigir a los piquetes el cumplimiento de los servicios mínimos y ha explicado que una de las principales demandas por parte de los responsables del servicio es que se permita la salida de los autobuses al Hospital Universitario y al Hospital Militar.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha cifrado en menos del 5 por ciento la incidencia de la huelga general en la Sociedad Municipal de Aguas y han asegurado que los servicios en la empresa municipal se desarrollan "con absoluta normalidad y según la planificación prevista".

En cuanto a la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, estima que el seguimiento de la huelga se aproxima al 25 por ciento de la plantilla y las mismas fuentes han asegurado que las prestaciones de esta área municipal están garantizadas en todos sus servicios.

Respecto al área de recogida de residuos y limpieza viaria, el seguimiento de la huelga se cifra en un 11 por ciento y en este caso todos los servicios mínimos se están cumpliendo y no ha habido ningún tipo de incidencia.