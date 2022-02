PCAS-TC se muestra como el partido castellanista que puede ser "fuerte" mientras localistas "piensan en desunir"

Descartan hipotéticos acuerdos con la derecha y ven al PSOE como alguien "con quien habría que pactar" aunque no les "entusiasma"

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición PCAS-TC-Recortes Cero a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Domingo Hernández Araico, ha defendido que la formación puede ser el partido castellanista "fuerte" que consiga que las políticas de la comunidad estén en la "agenda nacional", mientras que advierte de que partidos "provincialistas" como considera a la 'España Vaciada' "piensan más en desunir que en unir".

Así lo ha señalado Hernández Araico en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha recordado que la formación suma ya una trayectoria de más de 30 años defendiendo a Castilla frente al "expolio" por parte de los gobiernos de la Junta y del Estado y que desde sus orígenes ya planteaba propuestas para luchar contra la despoblación, antes de que estuviera presente en la agenda política autonómica.

El también cabeza de lista de PCAS-TC-Recortes Cero por la provincia de Burgos ha reconocido que su formación comparte el "diagnóstico" con partidos como los denominados 'España Vaciada' o Soria Ya, e incluso observan que algunas de sus propuestas pueden ser "fusiladas" de las que ellos llevan en sus programas "desde hace 35 años", pero ha apostillado que no comparten "los métodos para atajar el problema" por lo que no les considera "competencia clara".

"Abogamos por una región fuerte, estamos orgullosos de nuestra tierra y estos partidos provincialistas intentan decir que van unidos, que tienen relación entre provincias, pero si no existe una estructura, porque son una marca blanca y no creen en Castilla y León se ve que piensan mas en desunir que en unir", ha reflexionado Hernández Araico, quien ha recordado que la marca electoral de la España Vaciada no se presenta en cuatro de las nueve provincias de la comunidad.

El candidato ha recordado que, a diferencia de estas formaciones localistas o provincialistas, los castellanistas de PCAS-TC-Recortes Cero se presentan en las nueve circunscripciones.

A ello ha sumado que piensan que las comunidades autónomas españolas "fuertes", con representación política, y que sus problemas "están en las agendas de los grandes partidos", son aquellas que tienen "partidos regionalistas o nacionalistas fuertes", entre las que ha citado a Galicia, País Vasco, Cataluña, Canarias o Cantabria.

A ello aspira PCAS-TC-Recortes Cero, a recabar el apoyo de los castellanoleoneses para ser ese partido regionalista "fuerte" que defienda las políticas que puedan "acabar con el expolio" que consideran que sufre Castilla y León desde hace décadas en materia de población, de economía e incluso de energía eléctrica.

Sin embargo, los partidos "localistas no tienen gran recorrido" y ha incidido en que Teruel Existe, si bien "ha sonado más en las noticias porque ha sido la novedad", no cree que esté consiguiendo "grandes cosas" e incluso considera que en Aragón tiene más peso a nivel regional la Chunta Aragonesista.

"HABRÍA SIDO BUENO" UN DIÁLOGO CON LA 'ESPAÑA VACIADA'

En cualquier caso, el candidato de la formación castellanista ha reconocido que hubo conversaciones "informales" entre integrantes de la coalición y los embriones de los movimientos de la España Vaciada y que habría considerado positivo establecer "algún diálogo" formal y sacar candidaturas en nueve provincias con "una idea clara" regional.

Además, ha recordado que en principio estos movimientos ciudadanos decían que serían "libres de políticos", por lo que desde PCAS-TC-Recortes Cero optaron por que fuera "gente de esos movimientos quienes dieran el paso al frente", pero finalmente, ha lamentado, se ha visto que son "gente que ha estado en otros partidos" o que incluso ha formado parte de ayuntamientos.

De hecho, ha incidido en los casos de Burgos, donde señala que al menos tres candidatos estuvieron ya como concejales de distintas formaciones, y Valladolid, donde "quince" de los integrantes de la lista de la 'España Vaciada' militaron en Ciudadanos, algo que considera incluso "cruel con el movimiento".

TEME QUE SE VENDAN "POR UN PLATO DE LENTEJAS"

Por ello, teme que estas "plataformas ciudadanas con muchos viejos rockeros de la política" al final "lo que hagan sea venderse por un plato de lentejas y dejen en el poder a los de siempre para que hagan lo de siempre".

Por el contrario, ha recordado que PCAS-TC-Recortes Cero tienen "muy claro" cuales son sus líneas rojas, sus propuestas y su recorrido, pues recalca que han "evolucionado al igual que lo ha hecho la sociedad" de Castilla y León.

Al respecto de hipotéticos pactos, ha incidido en que, desde un punto de vista de "centralidad política", con Vox no pactarían "en la vida" porque "siembran discordia y separación", y con el PP tampoco lo harían "después de 35 años de expolio".

En el caso del PSOE, que ha apuntado que no les "entusiasma" porque también han formado parte de gobiernos que "han hecho lo justito" por Castilla, ha considerado que "con alguien habría que pactar" aunque ha advertido de que a los socialistas no les saldría "barato" el voto de esta formación.

Sí que comparten alguna propuesta electoral con el PSOE, como fomentar la igualdad entre provincias mediante el traslado de sedes autonómicas y, de hecho, Domínguez Araico ha subrayado que lo ha planteado Tierra Comunera desde "hace 20 años" y además con la idea de descentralizar "no solo la Junta, sino organismos estatales dentro de las provincias".

A ello ha sumado que eliminarían las diputaciones para apostar por una comarcalización, que realmente acerque "los órganos al pueblo".

Domínguez ha reflexionado que los principales problemas de la comunidad se centran en que cada vez hay menos población y "es difícil que empiecen a retornar desde ya", de modo que aboga por abordar los problemas de empleo y fijarse en "qué es lo que tenemos que genera empleo", como ocurre en un volumen importante con la función pública, y poder "repartirlo por las capitales de provincia y núcleos importantes de población".

A partir de ahí, dar "todo el apoyo posible con dinero público a las familias, a los jóvenes, con bonos de ayudas de hasta 3.000 euros por hijo o para jóvenes que busquen empleo de los cuales el 75 por ciento sea para bienes de consumo en comercio de proximidad", a la tercera edad para que pueda seguir viviendo en su pueblo con centros de día en las proximidades de las localidades.

Se trata, en definitiva, de que Castilla y León sea solidaria con su propia gente y con otras comunidades autónomas, pero no, como cree que ocurre actualmente, "con los ricos", ya que ha recalcado que actualmente el territorio castellanoleonés genera más del doble de la energía que consume, con lo que "patrocina el crecimiento de otras comunidades".

Por ello, otra de sus propuestas es una empresa pública de energía para que el consumo de la misma sea más barato y las empresas puedan funcionar mejor en la comunidad, o incluso puedan instalarse otras de fuera porque el coste sea más económico.