15M-Abascal culpa a Sánchez de "lanzar señuelos" como la vuelta del Rey y a Feijóo de "morder el anzuelo" y fortalecerle

TORDESILLAS (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "todo el día lanzando señuelos" con temas como la vuelta del Rey o el 23F para "distraer" a la opinión pública, al tiempo que ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esté "mordiendo el anzuelo" de estas estrategias, lo que, a su juicio, solo sirve para "fortalecer" al Ejecutivo.

Abascal ha afirmado que es un "gran error" y una falta de responsabilidad abrir determinados debates en estos momentos porque es precisamente "lo que quiere Pedro Sánchez". En este sentido, ha señalado que el Gobierno utiliza asuntos como la Corona, el 23F e incluso temas internacionales para desviar la atención de su gestión, una reflexión que ha hecho en Tordesillas (Valladolid), donde ha arropado al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

"Me preocupa muchísimo porque estamos ante un Gobierno capaz de cualquier fechoría con tal de mantenerse en el poder", ha subrayado el dirigente de Vox, quien ha advertido de que el Ejecutivo es "capaz de organizar cualquier conflicto internacional". Para Abascal, resulta un "profundo error" entrar en estas discusiones que no forman parte del verdadero debate de la sociedad española.

Finalmente, el líder de Vox ha incidido en la defensa de la Corona, a la que ha definido como el "símbolo de la unidad y la permanencia de España", además de un elemento de "cohesión social", al tiempo que ha lamentado que Sánchez y sus socios pretendan "desgastarla" y "terminar con ella", un objetivo que, según ha lamentado, están logrando en parte gracias a quienes entran "permanentemente al trapo" de sus propuestas.

Finalmente, Abascal ha criticado que se pongan en "primera plana" noticias sobre figuras como Adolfo Suárez o Julio Iglesias mientras se descuida la batalla política principal. "Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente en mitad de una batalla a ayudar a este gobierno a estar más fuerte", ha concluido.



