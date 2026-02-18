15M.- Designados por sorteo los 873 miembros para las mesas electorales en Palencia

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Palencia en el que se han sorteado los miembros de las mesas para las elecciones del 15 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha celebrado durante el Pleno Municipal de este miércoles 18 de febrero el sorteo público para la formación de las mesas electorales de las Elecciones a Cortes de Castilla y León, que tendrán lugar el 15 de marzo.

El número total de mesas constituidas es de 97 y el de cargos designados para cada una de ellas es de nueve, lo que hace un total de 873 miembros elegidos sobre un listado de 61.493 electores, según el censo electoral del municipio de Palencia facilitado por el INE.

En la sesión plenaria, presidida por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, se ha explicado el procedimiento llevado a cabo a través de la aplicación informática E-POB, a través de la cual se han elegido de forma aleatoria los miembros de mesa a través de una variable, en la que figuraban tanto titulares como todos los posibles suplentes para cada uno de los cargos.

Los miembros de mesa designados mediante este sorteo, entre todas las personas incluidas en la lista de electores, deben saber leer y escribir y ser menores de 70 años, si bien a partir de los 65 podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.

El presidente de la mesa, por su parte, debe de tener el título de Bachiller Superior o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos Vocales. Para cada uno de estos cargos se han nombrado también dos suplentes.

En el plazo de tres días se les será notificado a los elegidos en su domicilio.