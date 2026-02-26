Mañueco visita hoy cuatro provincias, Martínez abre campaña en Soria y Pollán en León

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo han optado por distintas fórmulas para dar el pistolezado de salida a la campaña electoral que comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero, momento desde el que se podrá pedir el voto.

Así, el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha sustitído la tradicional pegada de carteles por una ronda de visitas en la jornada de este jueves 26 por cuatro provincias bajo la denominación 'Pegada del primer cartel'.

Por la mañana viajará a Burgos y a Venta de Baños (Palencia), por la tarde, a las 18.00 horas, participará en un acto público del PP en Valladolid y a las 20.30 horas viajará a Salamanca para clausurar un acto de partido.

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha elegido su localidad para iniciar la campaña 'Comienza el cambio' y dará el pistolezo de salida en el Paseo de San Andrés esquina con la calle Geólogo Palacios a las 23.30 horas con un acto virtual.

Martínez estará acompañado en este inicio de campaña por la número dos a las Cortes por Soria, Esther Pérez.

Y el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, también iniciará la campaña en su circunscripción, en este caso el acto tendrá lugar en la Plaza Guzmán el Bueno de León a las 20.30 horas y estará acompañado por los miembros del Comité Ejecutivo Provincial y por la número 2 de la candidatura, Laura Dorreis, quienes le ayudarán con una 'pegada tradicional' del cartel a modo "simbólico".

Con este acto arranca la campaña para Pollán, que hace suyo el lema que Vox ya adoptó en las elecciones de Extremadura y Aragón: 'Sentido Común'.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también participará en la pegada de carteles con la ubicación de la imagen de la formación en el muro habilitado para este fin y que comparten todos los partidos en el pabellón San Andrés de Soria a las 23.59 horas.

Asimismo, la candidata de Alicia Gallego, de UPL, hará sobre las 00.00 horas una pegada de carteles tradicional y estará acompañada por su compañero de partido Luis Mariano Santos, otros miembros de la lista, afiliados y simpatizantes. El acto será frente a la iglesia de San Isidoro de León.

Por su parte, el candidato de IU-Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón, iniciará la campaña de la plataforma 'En Común' en Valladolid a las 23.30 horas en la caseta de la formación, donde atenderá a los medios acompañado por personas de la candidatura, como la concejal Rocío Anguita y los exconcejales Manuel Saravia y Alberto Bustos.

No obstante, a las 22.00 horas habrá un 'picoteo' a modo de previa a las 22.00 horas en la sede del partido en la capital vallisoletana con la candidatura y voluntarios de la formación.

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, abrirá la campaña de 'La fuerza de la valentía' a las 21.30 horas en la carpa que la formación morada instalará en la céntrica calle Santiago de Valladolid. Llamas estará acompañado por el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y por Almudena Villarreal y Sandra San José, candidatas por la provincia de Valladolid.

Finalmente, Pedro Pascual, de Por Ávila, no hará pegada de carteles, sin embargo celebrará un acto el viernes a las 19.30 horas en La Posada de la Fruta como arranque de campaña. El candidato a la Presidencia estará acompañado, entre otros, por el alcalde de la capital, Jesús Manuel González Cabrera.

Según el Decreto de convocatoria de las elecciones del 15 de marzo, la campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero para concluir a las 24.00 horas del 13 de marzo.

OTROS ACTOS

Por su parte, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tendrá caravana propia en esta campaña, iniciará los actos el primer día en el que se puede pedir el voto, el viernes 27, en la provincia de Salamanca donde visitará las localidades de Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo donde tiene previsto un mitin a las 19.00 horas en el Teatro Nuevo 'Fernando Arrabal'. Fernández Mañueco comenzará el primer día de campaña en León.

Fernández Mañueco y Núñez Feijóo compartirán dos mítines a lo largo de la campaña electoral, el primero a las 12.00 horas del sábado 28 de febrero en Ávila --en el primer fin de semana de la campaña-- y el segundo el viernes 13 de marzo en el cierre de campaña que tendrá lugar en Valladolid.

En el caso del PSOE protagonizará este jueves antes de la pegada de carteles un acto en Burgos en el que Martínez estará acompañado por el presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez. Así, el primer día de campaña, el 27 de febrero, Martínez participará en varios encuentros en la provincia de Ávila.

Igualmente, tras el simbólico acto con el que se da el pistoletazo de salida hacia las elecciones del 15 de marzo, el vienes 27 está previsto un encuentro de Pollán con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Tordesillas (Valladolid), para cerrar la jornada con un mitin de ambos en Burgos.

