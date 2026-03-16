15M.- PCAS-TC ve negativos los resultados pese a su avance y trabajará para fortalecer el "espacio castellanista"

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PCAS-TC ha considerado "muy negativos" los resultados de las elecciones en Castilla y León celebradas el domingo 15 de marzo en las que ha obtenido algo más de 3.000 votos en toda la comunidad, con un "modesto" incremento sobre los datos de 2022, ya que consideran que "suponen un crecimiento de los grandes partidos centralistas, ajenos a los intereses específicos de esta comunidad".

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación ha señalado que ha sido "de las pocas que han incrementado, aunque muy modestamente", sus resultados entre las formaciones de izquierdas, pero entienden que sus objetivos políticos "siguen lejos de cumplirse".

"Estos comicios retrasan la articulación de un espacio político, cultural y social netamente castellanista capaz de dar respuesta a demandas fundamentales como la democracia real, la vivienda asequible, la soberanía energética y alimentaria, la garantía de servicios públicos de calidad y la puesta en marcha de alternativas frente a la despoblación", ha señalado el PCAS-TC.

Los castellanistas se han comprometido a continuar "sin descanso" para "construir un espacio social y cívico castellanista que, en un marco federal, permita a Castilla y León ocupar un lugar destacado en el conjunto del Estado y avanzar en la coordinación entre todas las comunidades castellanas".

Han criticado, asimismo, que el discurso de los partidos mayoritarios se centra fundamentalmente en "la polarización social y política" y evita la adopción de medidas concretas para afrontar "los gravísimos problemas del territorio y de la población de Castilla y León, como la despoblación o el expolio de sus recursos energéticos y ecosistémicos".

También han denunciado el "empobrecimiento del sistema democrático en Castilla y León, los recortes en la participación ciudadana, la falta de transparencia de las administraciones públicas y las crecientes dificultades para que todas las formaciones políticas puedan hacer llegar sus mensajes y programas a la ciudadanía".

Los castellanistas han señalado que los debates electorales son "cada vez más limitados y restringidos, mientras que numerosos medios de comunicación que dependen íntegramente de la financiación pública evitan mostrar la pluralidad de opciones políticas existentes en la comunidad".

La formación considera también "muy perjudicial el giro hacia la derecha del electorado", pues señalan que supera el 55 por ciento de los votos, y que "previsiblemente se traducirá en mayores recortes, un deterioro de los servicios públicos, así como en políticas que dificultarán aún más el acceso a la vivienda y la retención del talento joven en nuestra tierra".

"Tras cuarenta años de existencia, queremos agradecer sinceramente a todas las personas que han confiado en nuestras candidaturas y han apoyado nuestra campaña electoral. Reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad castellana, apoyando a los colectivos que defienden el territorio frente a las agresiones de grandes consorcios especuladores, luchando contra las desigualdades sociales y económicas, fortaleciendo nuestra identidad y nuestra cultura, construyendo un futuro de esperanza para la juventud y reivindicando el espíritu revolucionario de los comuneros de Castilla", ha recalcado el PCAS-TC.

"Muy pronto, el 23 de abril, en las campas de Villalar de los Comuneros, decenas de miles de castellanas y castellanos, junto a quienes formamos parte del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), celebraremos de manera festiva y reivindicativa la urgencia de construir ese espacio castellanista", han enfatizado.