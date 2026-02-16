15M-. Podemos reclama que los colegios de CyL tengan cocina y para comer en iguales condiciones que en las consejerías

Almudena Villareal (i) y Miguel Ángel Llamas, antes de reunirse con colectivos educativos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder y candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha propuesto que los centros educativos de Castilla y León tengan cocina propia para que los alumnos puedan comer "en las mismas condiciones que en las consejerías".

Minutos antes de reunirse con colectivos educativos, Llamas ha señalado que en su programa electoral llevan una propuesta para que haya "comedores escolares con cocina in situ".

"Queremos líneas calientes, que haya alimentos de calidad y de proximidad en nuestros centros educativos y es también fundamental poner en valor la necesidad de una economía circular, la compra de productos en comercio de proximidad para fortalecer a nuestro sector primario y garantizar el derecho a una alimentación saludable", ha abundado.

En este contexto ha lanzado una reflexión y es la de "equiparar los estándares de calidad y la exigencia de cocina in situ que tienen las licitaciones de las consejerías de la Junta con los comedores escolares".

"¿Por qué nuestros niños y nuestras niñas no pueden comer en las mismas condiciones que se comen las consejerías de la Junta? Lanzó esa interrogante, esa pregunta, para que abramos una reflexión sobre la necesidad de garantizar el derecho a una alimentación saludable en los centros educativos públicos", ha zanjado.

Durante su alocución ha defendido la educación pública "en todas las etapas". En concreto, en el ciclo 0-3 defiende "una red completamente pública" que esté adherida "a un sistema de conciliación que implique gratuidad para todas las familias", ya que ha evidenciado que "el calendario educativo no siempre es el mismo que el laboral".

Además, en las etapas "obligatorias" harán una apuesta "clara" por la educación pública e implementar "un plan de desprivatización de la educación para que la concertada deje de recibir fondos extras" de la Junta, como, en sus palabras, "constata el Consejo Económico y Social de Castilla y León", por lo que ha planteado que estos centros pasen "definitivamente" a la red pública.

"Y también en universidad, aunque hablaremos en otro momento con mayor grado de detalle, vamos a blindar la universidad pública porque actualmente estamos viendo una ola privatizadora también en Castilla y León. Hay más universidades privadas que públicas y las matrículas están creciendo en la universidad privada y bajando en las universidades públicas", ha subrayado.

En este contexto, ha tildado de "hipócrita" la medida anunciada por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de gratuidad de la primera matrícula universitaria para empadronados, al recordar que ya habían votado "en contra" de la misma. "Además de hipócrita es insuficiente porque la gratuidad tiene que llegar a todos los cursos y a todos los ciclos, grado, máster y doctorado. En las universidades públicas tiene que haber gratuidad y además de la gratuidad tiene que haber un plan para desprecarizar al personal universitario", ha insistido.

