15M- Renovación en un 60% en la lista del PP en Segovia que vuelve a encabezar Francisco Vázquez seguido de Elena Rincón

Elena Rincón. - PP CYL

SEGOVIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lista definitiva y aprobada del Comité Electoral Provincial del PP de Segovia para las elecciones autónimas de marzo se ha renovado en un 60 por ciento respecto a los comicios de 2022 y vuelve a estar encabezada por el secretario regional, Francisco Vázquez, mientras que Elena Rincón escala del cuarto a la segunda posición y el consejero José Luis Sanz Merino pasa del segundo al tercer puesto.

La media de edad de los integrantes de la candidatura del PP por Segovia es de 48 años y en cuarta posición se encuentra la alcaldesa de La Lastrilla y diputada provincial, Elísabet Lázaro; seguida del actual procurador Javier Carpio; la alcaldesa de Fuentepelayo, Alba Sanz, y el alcalde de Prádena, Ismael Masedo.

La candidatura la cierran como suplentes la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro; el secretario de Municipalismo de NNGG Segovia, Ignacio Pérez Baena, y la alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero.