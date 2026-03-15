Trápaga (Cs) insta a "votar valiente" y confía en que la participación sea elevada

La candidata de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, vota en un colegio electoral de Valladolid. - CS

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha llamado a "votar valiente" en las elecciones autonómicas de este domingo y ha expresado su confianza en que la participación sea elevada.

Tras votar en un colegio electoral de la capital vallisoletana, Trápaga ha animado a los ciudadanos a participar en la jornada electoral y ha pedido que "nadie se quede en casa" porque cada voto cuenta para decidir el futuro de la Comunidad.

En este sentido, ha apelado a la movilización de los castellanos y leoneses para que participen: "Voten valiente y elijan Castilla y León".

Por último, la candidata ha subrayado la importancia de esta jornada para abrir una nueva etapa en la Comunidad y ha confiado en que la participación sea elevada a lo largo del día.