15M.Figaredo propone un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda y agroindustria de CyL frente al éxodo juvenil

El diputado Carlos H. Quero, la cabeza de lista por Segovia, Susana Suárez, y el portavoz en el Congreso, José María Figaredo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado en Segovia su programa económico y de vivienda, con un análisis en el que aseguran que se necesita "un giro de 180 graados" en ambos sectores para frenar el éxodo de los jóvenes de Castilla y León.

Así lo ha expresado el secretario general del grupo parlamantario de VOX en el Congreso, José María Figaredo, que ha visitado Segovia junto al también diputado nacional y portavoz de Vivienda Carlos H. Quero, para acompañar a la cabeza de lista a las elecciones autonímicas por Segovia, Susana Suárez.

Para Figaredo, provincias como Segovia "contaban históricamente con una potente industria vinculada al sector agropecuario que permitía garantizar el futuro de los jóvenes en su tierra", una posibilidad que considera desaparecida en la actualidad ante la falta de oportunidades laborales. Esta circunstancia estaría provocando un flujo migratorio constante de jóvenes desde Segovia y otras provincias similares (Ávila, Soria, Zamora) hacia Madrid y otros núcleos económicos, un fenómeno que Vox se propone "revertir mediante un cambio radical en el modelo productivo y social".

Según su portavoz parlamentario, VOX defiende la necesidad de "recuperar una España en la que las nuevas generaciones puedan desarrollar su proyecto vital y formar familias en el entorno rural". Para ello, consideran fundamental "revitalizar las explotaciones agrícolas y ganaderas", que Figaredo ha definido como "pilares del bienestar nacional".

En este sentido, ha criticado el acuerdo comercial Mercosur, que, a su juicio "es la sentencia final del campo español y pone en riesgo la soberanía alimentaria del país". Según plantean desde VOX, la pérdida de capacidad para controlar los costes y la producción de alimentos dejaría a los españoles en una situación de vulnerabilidad ante mercados externos.

En el ámbito político regional, Figaredo ha recordado el paso de VOX por el Gobierno de Castilla y León, subrayando que lograron aprobar medidas de interés hasta que, según su versión, "el Partido Popular decidió incumplir los pactos firmados y expulsó a VOX del Ejecutivo".

MANO TENDIDA AL PP CON CONDICIONES

Ante la posibilidad de nuevos escenarios de gobernabilidad en la comunidad, Vox traslada la responsabilidad al Partido Popular, señalando que estarán dispuestos a colaborar si el objetivo es un cambio real de políticas, pero que "si los populares optan por dar continuidad a las 'políticas socialistas', que busquen acuerdos con el PSOE".

La vivienda ha ocupado un lugar central en el análisis presentado en Segovia, especialmente en relación con el encarecimiento de los alquileres para la población joven. Para Vox, las sucesivas modificaciones legales aprobadas por el Gobierno central han supuesto un perjuicio directo para los jóvenes españoles, de Castilla y León y segovianos (en referencia al incremento del 16 por ciento en el precio de la vivienda que ha sufrido Segovia en sólo un año), impactando negativamente en la oferta y elevando los precios de forma automática. Proponen, frente a este escenario, una política activa de construcción de vivienda y critican lo que califican como "tres décadas de gestión corrupta que han constreñido el sector inmobiliario en la zona".

Asimismo, José María Figaredo se ha referido a la escalada de precios de la vivienda con un incremento de la demanda vinculado a los flujos migratorios procedentes de África y América. Según ha explicado, la clase media española se encuentra actualmente "emparedada" entre dos frentes: por un lado, grandes inversores extranjeros que acceden a la compra de inmuebles con condiciones fiscales ventajosas y, por otro, una presión en la parte baja del mercado debido a la llegada de personas con escasos recursos que compiten por viviendas de protección oficial o comparten inmuebles en condiciones precarias. Esta situación, a juicio del portavoz de VOX, "ha desplazado a los trabajadores españoles de sus zonas habituales de residencia".

Finalmente, el representante nacional del partido ha abogado por una política industrial activa que deje de lado lo que considera "dogmas climáticos" que han llevado al cierre de infraestructuras energéticas, mencionando los casos de la central nuclear de Garoña o las centrales térmicas.

En el sector primario, ha denunciado la pérdida de competitividad de productos españoles frente a las importaciones de terceros países, como Marruecos, que ha ganado cuota de mercado en productos como el tomate o el arándano. Para su formación, según ha asegurado Figaredo, esto es "consecuencia directa de la gestión de las últimas décadas", por lo que ha insistido en que la solución requiere un "cambio de rumbo total en las políticas agrarias e industriales".