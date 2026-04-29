El 17% de los médicos de CyL secunda la huelga contra el Estatuto Marco que cancela 228 operaciones y 5.286 consultas

Archivo - Centro de salud de Sacyl. Centro de salud de Castilla y León. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco- ha tenido un seguimiento medio del 17 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 21 por ciento en Atención Hospitalaria (992 profesionales en huelga) y del 8 por ciento en Atención Primaria (203 en huelga), según han informado a Europa Press fuentes de la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.196 facultativos de los 7.106 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 8,5 por ciento, 33 médicos en huelga; Burgos, 2,3 por ciento, 204 en huelga; León, 24,8 por ciento, 288; Palencia, 12,8 por ciento, 55 médicos; Salamanca, 14,9 por ciento, 209 facultativos; Segovia, 10,9 por ciento, 47; Soria, 24,2 por ciento, 57; Valladolid, 15,6 por ciento por ciento, 261 médicos; y Zamora, 9,5 por ciento, 42 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de abril ha tenido un total de 5.286 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 385; Burgos, 728; León,1.387; El Bierzo, 238; Palencia, 301; Salamanca, 868; Segovia, 238; Soria, 308; Valladolid Este, 259; Valladolid Oeste, 280; y Zamora, 294.

De la misma manera, se han cancelado un total de 228 intervenciones quirúrgicas, 482 pruebas diagnósticas y 3.002 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.