Unas 18.000 personas disfrutaron en Navidad de la pista de patinaje, el tren navideño y la noria infantil de Segovia

SEGOVIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 18.000 personas han disfrutado esta Navidad de la pista de patinaje, el tren navideño y la noria infantil en Segovia, que se ha convertido en una de las ciudades "favoritas" de los visitantes como demuestra la ocupación hotelera, superior al 90 por ciento en estas fechas.

A falta de los registros oficiales sobre movimientos turísticos que hará públicos a finales de este mes el Instituto Nacional de Estadística, los recogidos por el área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia "refuerzan" la tendencia ascendente de los últimos meses en los que los datos de visitas a Segovia se aproximan a los de los años previos a la pandemia, informa el Consistorio.

Esta misma es la tendencia de los visitantes al Alcázar y la Catedral, que también han registrado datos muy positivos en esta misma línea. De hecho en el caso de la Catedral, diciembre registró más de 32.400 visitantes y los datos generales de 2022 lo sitúan en el segundo año con más visitantes de su historia, después de 2019. Por su parte, el Alcázar ha contabilizado 43.042 visitantes, por encima del año 2021 (32.777), y muy cerca de los de 2019 (50.419).

Esta recuperación viene avalada también por los datos recogidos por la empresa municipal de Turismo en lo relativo a las visitas a sus centros durante el mes de diciembre y hasta el 8 de enero, así como por las ventas de entradas en las actividades organizadas para la dinamización del turismo, entre las que se encuentra el tren navideño, la pista de hielo ubicada en Santa Columba y la noria infantil en la Plaza de Medina del Campo, añade la información.

Como en anteriores balances, el número de visitas al Centro de Recepción de Visitantes supone una de las cifras determinantes en este análisis. En este sentido, la cifra de afluencia registrada entre el puente de diciembre y el domingo 8 de enero, cuando se ha puesto fin a la campaña navideña, roza los 35.000 visitantes en este centro, "buque insignia" de Turismo de Segovia.

En cuanto a los centros que han recibido un mayor número de visitas, se encuentran en este periodo y por este orden el Centro de Información de la Muralla, la Casa-Museo Antonio Machado y la Real Casa de Moneda.

También "muy positivos" han sido los datos registrados en el tren navideño, la noria infantil y la pista de patinaje, si bien los organizadores coinciden en que las lluvias de algunos días han afectado de forma negativa a la participación en estas actividades.

Sin embargo, los datos registrados tanto en el puente de diciembre como en el periodo navideño alcanzan los casi 8.000 viajeros en el tren navideño, más de 7.500 en la pista de patinaje y 2.000 niños en la noria infantil, explica el Ayuntamiento.

MERCADO NAVIDEÑO

Más difícil es la valoración cuantitativa del impacto que ha tenido el mercado de navidad ubicado en la Plaza Mayor, si bien los comerciantes locales consultados por el área de Turismo se han mostrado satisfechos por la marcha del mercado coincidiendo en que el tener un mayor número de casetas este año ha sido un revulsivo en el volumen de visitantes y el flujo de turistas y vecinos en la zona.

"Favorecía mucho que ninguna caseta tuviera los mismos productos; esto generaba una oferta muy interesante para el cliente", destaca Alberto García, de Jabones Lu&Jo quien además señalaba que se han podido diferenciar "claramente" dos periodos. "El previo a la Navidad, con un puente de diciembre que fue espectacular con mucha venta de impulso y un segundo periodo, ya puramente navideño, que ha tenido varias fases, pero que en general ha funcionado muy bien", añade.

En este sentido, también el perfil del público ha sido muy diferente en cada uno de estos periodos, indica García. "En esa primera fase -asegura- el cliente era principalmente turista y estudiantes universitarios que se llevaban regalos a sus casas; en esa segunda fase, hemos tenido un cliente con un perfil más turístico, pero también local. Este cliente local ha sido muy importante en la semana previa a Reyes, en la que venían buscando algo que habían visto antes, con las ideas muy claras", ha agregado.

María Devaki, de la caseta Segovia The Shop&Little Quincy, también califica de forma "positiva" su experiencia. "El mercado de Navidad me encanta y espero que continúe en próximos años. El público ha sido variado, desde estudiantes las primeras semanas a clientes de Segovia, turismo nacional y extranjero. Económicamente no nos ha ido tan bien como el año pasado por la zona en la que estaba la caseta pero, aun así, el balance es positivo", puntualiza.

Similar es la conclusión que extrae de su experiencia Marta Herguedas, ilustradora, quien compartía caseta con otros tres creadores: Mónica Sánchez Candela (ceramista), Valango (joyería en vidrio) y Gael Zamora (arte utilitario basado en el reciclaje). "Nos ha ido bien, mejor que el pasado año. Lo que repetía todo el mundo es que este año la Plaza Mayor estaba muy bonita", reconoce.

En próximos días los comerciantes locales mantendrán una reunión para determinar los puntos fundamentales de mejora que serán recogidos a su vez en un posterior encuentro con la concejalía de Turismo y la Empresa Municipal de Turismo.